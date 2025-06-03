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Томатный сок, пиво и чёрный перец: необычные решения для чистоты в вашем доме

2:59
Недвижимость

Оказывается, многие привычные продукты на кухне могут стать мощными чистящими средствами — безопасными, дешевыми и невероятно эффективными. Вот как использовать их с умом.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Уксус — универсальный помощник

Столовый уксус давно известен своими очищающими свойствами, но мало кто догадывается, насколько он универсален. Если потереть им потемневшие швы между плиткой в ванной, оставить на несколько минут, а затем пройтись зубной щеткой, они станут белоснежными.

А если добавить столовую ложку уксуса в ведро с мыльной водой при мытье полов, поверхность будет блестеть без разводов и пятен.

Банановая кожура

Внутренняя сторона банановой кожуры способна вернуть блеск потускневшему серебру — достаточно измельчить ее в блендере до состояния кашицы и натереть украшения или столовые приборы.

Еще один секрет — протирание листьев комнатных растений банановой кожурой. Это не только очищает их от пыли, но и насыщает полезными веществами, делая зелень более здоровой и яркой.

Томатный сок и картофель

Кислотность томатного сока делает его отличным средством для устранения неприятных запахов из бутылок — достаточно залить его внутрь и оставить на несколько часов. А если натереть медную посуду томатным соком, а затем протереть влажной тряпкой, она заблестит, как новая.

Сырой картофель тоже может пригодиться — его срезом можно аккуратно обработать царапины на кожаной обуви, вернув ей гладкость.

Розмарин, базилик и чёрный хлеб

Розмарин не только придает аромат блюдам, но и отлично справляется с запахом рыбы на руках — достаточно потереть пальцы его веточками. Базилик же отпугнет назойливых мошек от фруктов — просто положите несколько листочков в корзину.

А черный хлеб — это природный ластик для карандашных следов на стенах. Он не оставляет разводов, в отличие от химических средств, и даже помогает собрать мелкие осколки стекла — они просто прилипают к мякоти.

Пиво, грецкий орех и молоко

Пиво — не только напиток, но и отличное средство для восстановления деревянной мебели. Протрите поверхность тряпкой, смоченной в пиве, и она снова засияет. Грецкий орех может заменить воск — потрите им царапины и трещины на дереве, и они станут менее заметными.

А если на фарфоровой посуде появились микротрещины, попробуйте замочить ее в подогретом молоке на час — молочный белок заполнит повреждения, и тарелки снова будут как новые.

Черный перец — секрет ярких вещей

Несколько ложек черного перца, добавленные в стирку, помогут сохранить цвет одежды и предотвратят выцветание. Это простой, но эффективный способ продлить жизнь любимым вещам.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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