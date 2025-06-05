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Аренда жилья в России: три категории квартир теряют популярность — как это повлияло на стоимость

Недвижимость

В мае в крупных городах России сократилось предложение съемных квартир. Особенно заметно уменьшилось количество доступных «однушек» — на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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Как сообщил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков, число студий сократилось на 1,9%, двухкомнатных квартир — на 2,8%, а трехкомнатных — на 3,1%.

Несмотря на уменьшение предложения, медианная стоимость аренды жилья не выросла: колебания цен не превысили 1%. Это связано с тем, что некоторые арендодатели снижают ставки, чтобы быстрее сдать квартиры до начала летнего сезона отпусков. Также повлиял спад экспозиции высокобюджетного жилья: владельцы таких квартир временно убирают объявления, чтобы вернуться к поиску арендаторов в более активный период, пишет Газета.Ru.

По данным Яндекс Аренда, медианная стоимость аренды студий в городах-миллионниках составила 27 тысяч рублей (снижение на 0,9% за месяц), однокомнатных квартир — около 30 тысяч рублей (рост на 0,1% за месяц). Средняя цена аренды двухкомнатных квартир — 40 тысяч рублей (рост на 0,9%), трехкомнатных — около 57 тысяч рублей (без изменений за месяц).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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