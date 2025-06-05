Аренда дачи в Подмосковье: какова справедливая цена за загородный дом на лето

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин определил справедливую стоимость аренды загородного дома на летний сезон в 278 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 93 тысячам рублей в месяц.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загородный дом

По словам эксперта, аренда дачи на летний период — это популярная практика, и существует определённый порог, который арендаторы стараются не превышать.

Бахтин объяснил, что если семья уезжает из города на лето и имеет собственную квартиру, то 40% их месячного дохода — это максимально допустимая сумма на аренду дачи. В течение года это составляет около 4,8 месячных доходов семьи. Если разделить эту сумму на три летних месяца, получится около 1,6 среднемесячных зарплат. Средняя зарплата в России составляет около 58 тысяч рублей, поэтому аренда дачи не должна превышать 93 тысяч рублей в месяц или 278 тысяч за весь сезон. Это сопоставимо с двухнедельным отпуском в Турции, если человек заранее готовился к поездке и успел накопить нужную сумму, уточняет Газета.Ru, ссылаясь на эксперта.

По данным ЦИАН, средняя стоимость аренды дачи в Подмосковье в этом году колеблется от 90 до 180 тысяч рублей. Такие дома находятся на расстоянии 30-60 километров от МКАД и оборудованы базовыми удобствами: электричеством, водопроводом и мебелью. AllEstate сообщает, что аренда премиальных дач, расположенных в престижных посёлках вблизи Москвы, может стоить от 300 тысяч рублей. Эти дома отличаются просторными площадями и наличием современных удобств, таких как бассейн и баня.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .





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