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Как превратить старую банку в ароматную бомбу для шкафа — эффект на всю квартиру

2:13
Недвижимость

Если открыть шкаф, а оттуда пахнет сыростью или затхлостью — настроение портится моментально. Но есть один бабушкин трюк, который работает лучше любого покупного освежителя. Вам понадобится всего-то стеклянная банка, несколько капель эфирного масла и капля фантазии. И никакой химии!

Натуральный ароматизатор в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральный ароматизатор в банке

Как сделать ароматизатор своими руками

Берём обычную банку из-под варенья. В крышке делаем несколько дырочек (можно гвоздём), чтобы аромат выходил наружу. Если лень — просто замените крышку куском натуральной ткани и закрепите её резинкой.

Внутрь насыпьте

  • 2-3 ложки пищевой соды — она впитает запахи и влагу;
  • Несколько капель эфирного масла (лаванда, апельсин, эвкалипт, мята);
  • По желанию — сухоцветы или специи: палочка корицы, гвоздика, лепестки роз.

Слегка перемешайте, закройте и ставьте в шкаф. Через пару часов воздух станет другим — лёгким и свежим.

Куда ставить баночку

Разместите ароматизатор:

  • На полках с бельём.
  • В коробках с обувью.
  • Рядом со свитерами.
  • Даже в подвале или туалете — везде, где нужен уютный аромат.

В большой гардероб можно поставить сразу 2-3 баночки.

Почему это работает лучше покупных средств

Это средство:

  • Впитывает лишнюю влагу.
  • Наполняет шкаф мягким ароматом, не раздражая кожу.
  • Безопасно для одежды и здоровья.
  • Не производит мусор — всё можно использовать повторно.

Менять содержимое стоит каждые 2-3 недели. Многие делают это по сезону: осенью — корица с апельсином, весной — роза и лаванда, летом — мята с лимоном.

Творчество приветствуется

Кто-то украшает банку лентами и тканью, кто-то пишет этикетку с ароматом. Такой ароматизатор не только работает, но и радует глаз. И его можно поставить даже в машину или рядом с кошачьим лотком — эффект будет тот же.

Попробуйте — и вам не захочется возвращаться к магазинным спреям. Простые вещи — самые действенные.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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