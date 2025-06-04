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Эта мелочь убивает стиральную машину — и почти каждый делает это каждый день

2:57
Недвижимость

Многие считают, что после стирки нужно обязательно оставлять дверцу стиральной машины открытой, чтобы предотвратить появление плесени. Однако эта привычка может быть чревата неприятными последствиями для устройства. Так что же на самом деле лучше — держать дверцу приоткрытой или закрытой?

Стиральная машинка
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машинка

Почему не стоит оставлять дверцу открытой

Деформация и провисание

Когда дверца машины постоянно находится в открытом положении, тяжелая стеклянная дверь создает нагрузку на петли. Большинство стиральных машин имеют алюминиевые сплавы в качестве материала для петель, а эти детали не рассчитаны на постоянное удержание веса. В результате дверца может начать провисать, нарушая её геометрическое положение.

Поломка замка

Даже небольшое отклонение двери влияет на положение осей и замка. Для правильной работы электронного замка необходимо точное положение двери. Если замок не срабатывает корректно, машина не распознает дверь как закрытую и отказывается работать, требуя ремонта.

Мифы о высыхании и запахах

Есть распространённое заблуждение, что после стирки необходимо тщательно вытирать барабан и резиновую прокладку от воды. На самом деле производители стиральных машин оставляют немного воды в системе, например, в сливном шланге и фильтре. Эта вода предотвращает проникновение неприятных запахов и насекомых в машину.

Активное удаление всей влаги нарушает этот защитный барьер и может привести к попаданию неприятных запахов и даже мелких вредителей в вашу стиральную машину.

Домашние животные и грязь

Открытая дверца стиральной машины может привлечь любопытных домашних животных. Особенно кошки любят прятаться в тёплом и уютном барабане. Поэтому после того как вы извлекли бельё, стоит закрыть дверцу, чтобы избежать попадания грязи и загрязнений в машину.

Защита от плесени

Современные модели стиральных машин оснащены специальными режимами самоочистки и технологией, предотвращающей образование запахов. Чтобы минимизировать риск появления плесени, достаточно регулярно чистить контейнер для порошка и уплотнители. Также полезно запускать цикл стирки с уксусом или моющим средством раз в месяц.

Закрытая дверца поможет защитить механизмы стиральной машины от повреждений и загрязнений, не увеличивая риск образования плесени при правильном уходе.

Заключение

Не стоит придерживаться мифа о том, что дверца стиральной машины должна быть всегда открыта. Современные технические решения и правильный уход обеспечат её долговечность и без запахов. Лучше довериться рекомендациям производителей и не подвергать машину лишним нагрузкам.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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