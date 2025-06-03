В квартире всё красиво, но что-то мешает — вот 4 вещи, которые убивают весь интерьер

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы называете это "винтажом" или "классикой", некоторые вещи выдают не стиль — а безнадёжную привязанность к прошлому. И речь не о потертых коврах из бабушкиной дачи, а о деталях, которые портят даже самый свежий ремонт.

Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

1. Мебель под копирку

Целый гарнитур в одной стилистике — диван, кресла, тумбы и стенка из одного комплекта — когда-то считался верхом уюта. Сегодня это больше похоже на музейную инсталляцию из 80-90-х. Модный интерьер — это микс: разных текстур, цветов и эпох. Главное — чтобы было слажено и без "одежды из одного магазина".

2. Чехлы и покрывала: диван, ты зачем прячешься

Современная мебель делается из практичных тканей, которые легко чистятся. Смысл прятать красивую обивку под слоем синтетики или старого пледа? Это убивает эстетику и превращает гостиную в зал ожидания.

3. Барная стойка, которая мешает жить

На просторной кухне — возможно. В типовой двушке — зачем? Барная стойка с хромированной подставкой для бокалов была мечтой начала 2000-х, но сегодня чаще мешает, чем украшает. Она крадёт пространство, не даёт организовать нормальную зону для хранения и, в целом, выглядит чужеродно.

4. Арки, перегородки и гипсокартонные "фигуры"

Потолки с ярусами, волнами и светодиодной подсветкой когда-то впечатляли. Сейчас — вызывают недоумение. Простота и лаконичность вытеснили архитектурные изыски из прошлого. А перегородки и ниши — это чаще всего просто пыль и "визуальный шум".

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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