Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Говорят, лето в этом году превзойдёт прошлое по жаре. И пока одни запасаются вентиляторами и готовят кондиционеры к марафону, другие делают ставку на технологию, которая в Европе уже давно считается золотым стандартом. Речь о "сияющем потолке" — системе, способной охладить дом без шума, сквозняков и космических счетов за электричество.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Что такое "сияющий потолок"

Это не поэтический образ, а инновационный климат-контроль, в котором в потолок встраиваются трубки с холодной водой. Поднимающийся вверх тёплый воздух сталкивается с охлаждённой поверхностью и теряет своё тепло — естественное понижение температуры без вентиляторов и перегоняния воздуха.

Почему это работает лучше кондиционера

Не сушит воздух, как привычные сплит-системы.

Не гоняет пыль и аллергенов, потому что нет воздушного потока.

Не шумит и не дует, что особенно важно для спальни или детской.

Потребляет до 30% меньше электроэнергии, а при подключении к солнечным панелям — ещё выгоднее.

Не требует фильтров и обслуживания — минимум забот.

Один минус, но не критичный

Стоимость установки выше, чем у обычного кондиционера. Зато потом — ни расходов, ни перегревов, ни пересушенного воздуха. Особенно удобно в квартирах с небольшой площадью — система незаметна, всё спрятано в потолке.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.





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