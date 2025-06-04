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Предмет из бабушкиной ванной стал хитом в элитных квартирах

2:03
Недвижимость

Вещи из прошлого возвращаются — не просто как элементы ностальгии, а как горячие тренды. Старомодные предметы, которые ещё недавно казались устаревшими, снова занимают центральное место в интерьере. И иногда для стильного обновления квартиры достаточно просто… заглянуть в бабушкину кладовку.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Ковер снова на стене

Ещё вчера над коврами на стенах посмеивались, а сегодня дизайнеры настойчиво рекомендуют: берите, не стесняйтесь. Напольные ковры с характерным восточным рисунком снова в моде, и не только для пола. Мода стремительно возвращается — теперь уже в стиле "с чувством, с толком, с расстановкой".

Бабушкино кресло — это не просто уют

Кресла с деревянными ножками и плавными подлокотниками, которые мы помним из детства, снова на пике. Может, и стоит сменить обивку и освежить лак, но сам каркас — настоящее сокровище. Это не просто мебель, а вещь с душой.

Хрусталь, который снова блистает

Салатники, конфетницы, бокалы — всё то, что раньше собирало пыль за стеклом стенки, теперь может стать центром композиции на вашем столе. Хрусталь снова в цене, и это не просто дань моде — это способ создать особую атмосферу.

Стеклоблоки — из бани в модный интерьер

Раньше их клали в саунах, а теперь с их помощью зонируют кухню или ванную. Свет проникает, стена вроде есть — а вроде и нет. Стеклоблоки больше не выглядят как пережиток прошлого, наоборот — они стали стильным элементом.

Паркет — вне времени

Дубовый паркет — это роскошь, которую нельзя заменить ни ламинатом, ни плиткой. Он добавляет статусности даже самой скромной квартире. Если у вас сохранился — берегите и обновляйте. Этот материал не выходит из моды.

Некоторые вещи прошлого требуют лёгкой реставрации, но в этом и прелесть: они не просто украсят дом, а расскажут историю.

Уточнения

Винта́ж (от англ. vintage — вина определённого года [винодельческий термин]) — стилизованное направление в моде, особенно в одежде и предметах домашнего обихода, ориентирующееся на возрождение модных направлений прошлых поколений, эпох.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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