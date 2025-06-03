7 предметов с бабушкиной кухни, которые сегодня стоят целое состояние

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Время летит, и то, что раньше казалось обычными кухонными принадлежностями, теперь может стоить настоящие деньги. Если вы еще не разобрались в том, какие старинные вещи с бабушкиной кухни могут стать настоящими антикварными сокровищами, предлагаем вам познакомиться с самыми ценными предметами, которые могут найтись в каждом доме.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер старой кухни

Медные кастрюли и вазы

Медная посуда, несмотря на свою простоту, может стать настоящим артефактом. Конечно, старые медные кастрюли и вазы могут выглядеть потрепанными, покрытыми ржавчиной, но после чистки и реставрации они могут стать настоящим сокровищем. Особенно ценятся французские медные кастрюли, которые могут стоить до 100 000 рублей.

Серебряные столовые приборы

Серебряные столовые приборы, как правило, были частью свадебного сервиза и передавались по наследству. Да, они могут быть немного потёртыми, но если привести их в порядок, у вас появится ценная вещь. Полный комплект старинных серебряных приборов может стоить настоящие деньги, особенно если они в хорошем состоянии.

Керамика ручной работы

Когда-то керамическая посуда, сделанная вручную, была на кухне в каждом доме. Многие из этих изделий покупались на ярмарках и рынках, и они славятся своей долговечностью. В наши дни такие предметы могут стать настоящими редкостями и стоить немалые деньги.

Нефритовые чаши

Если у вас дома есть посуда молочно-зеленого цвета, возможно, это нефритовые чаши. Изготавливались они в прошлом, в основном, двумя компаниями — McKee Glass и Jeannette Glass. Стоимость таких чаш может колебаться от 20 000 до 90 000 рублей, в зависимости от состояния и набора.

Чугунные сковороды

Чугунные сковороды, которые когда-то использовались на кухне у бабушек, остаются востребованными и в наше время. Несмотря на многочисленные современные аналоги, чугунные сковороды всё ещё ценятся за свою долговечность. Цена на старинные чугунные сковороды может варьироваться от 15 000 до 150 000 рублей.

Посуда из дымчатого стекла

Еще один интересный предмет, который можно найти на бабушкиной кухне — посуда из дымчатого стекла. Такой стеклянной посуды больше не выпускают, и коллекционеры охотно приобретают старые наборы. Например, коллекционные изделия марки Orrefors могут стоить до 30 000 рублей.

Если вы обнаружили хотя бы один из этих предметов на старой кухне, не торопитесь прощаться с ними. Возможно, у вас есть настоящий антиквариат, который можно продать за хорошую цену.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus "старый") — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность.



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