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Подсветка в шкафу: пять ошибок, которые портят всё — не повторяйте их

2:21
Недвижимость

Подсветка в шкафу — не только про красоту. Она помогает поддерживать порядок, быстрее находить вещи и даже экономить время. Но нужна ли она в каждом случае?

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Когда подсветка действительно не нужна

Если ваш шкаф неглубокий (до 35 см), то можно обойтись без дополнительного света — содержимое будет хорошо видно и без него. А если подсветка установлена только снаружи, она выполняет чисто декоративную функцию и не помогает с поиском одежды.

Так что если вы не стремитесь к эстетике и не испытываете трудностей с обзором внутри, смело отказывайтесь от освещения — и сэкономите деньги.

Подумайте о датчике движения

Решили ставить подсветку? Отлично! Тогда добавьте к ней датчик движения. Он включит свет автоматически, как только вы откроете дверь или подойдёте ближе. Это удобно, особенно ночью — не нужно искать выключатель в темноте.

Яркость не значит лучше

Многие думают: чем ярче, тем лучше. Но это не про шкаф. Слишком мощная подсветка только слепит глаза и тянет электроэнергию. Для внутреннего освещения достаточно 50-70 лк — этого хватит, чтобы всё разглядеть и не переплачивать по счетам.

Лампы: какие подойдут именно вам

Галогенные дают яркий свет, но сильно нагреваются и боятся прикосновений. Даже отпечатки пальцев могут повредить стекло.
Люминесцентные — не греются, светят мягко, можно выбрать оттенок.
Светодиодные (LED) — самые выгодные. Компактные, долговечные и легко монтируются, особенно в виде лент.

Где расположить свет

Освещение можно сделать:

  • На потолке шкафа.
  • По боковым стенкам.
  • Под полками.

Но подсветку дна лучше не ставить — одежда часто её перекрывает. А вот освещённый потолок и стены — удачное решение, если они не соприкасаются с вещами.

Какой тип светильника выбрать

  • Врезные — лучше планировать на этапе заказа мебели. Обычно их монтируют в козырёк.
  • Накладные — подойдут для уже готовой мебели. Например, светодиодную ленту можно прикрепить куда угодно — хоть на боковину, хоть на полку.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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