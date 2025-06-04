Подсветка в шкафу: пять ошибок, которые портят всё — не повторяйте их

Подсветка в шкафу — не только про красоту. Она помогает поддерживать порядок, быстрее находить вещи и даже экономить время. Но нужна ли она в каждом случае?
Если ваш шкаф неглубокий (до 35 см), то можно обойтись без дополнительного света — содержимое будет хорошо видно и без него. А если подсветка установлена только снаружи, она выполняет чисто декоративную функцию и не помогает с поиском одежды.
Так что если вы не стремитесь к эстетике и не испытываете трудностей с обзором внутри, смело отказывайтесь от освещения — и сэкономите деньги.
Решили ставить подсветку? Отлично! Тогда добавьте к ней датчик движения. Он включит свет автоматически, как только вы откроете дверь или подойдёте ближе. Это удобно, особенно ночью — не нужно искать выключатель в темноте.
Многие думают: чем ярче, тем лучше. Но это не про шкаф. Слишком мощная подсветка только слепит глаза и тянет электроэнергию. Для внутреннего освещения достаточно 50-70 лк — этого хватит, чтобы всё разглядеть и не переплачивать по счетам.
Галогенные дают яркий свет, но сильно нагреваются и боятся прикосновений. Даже отпечатки пальцев могут повредить стекло.
Люминесцентные — не греются, светят мягко, можно выбрать оттенок.
Светодиодные (LED) — самые выгодные. Компактные, долговечные и легко монтируются, особенно в виде лент.
Освещение можно сделать:
Но подсветку дна лучше не ставить — одежда часто её перекрывает. А вот освещённый потолок и стены — удачное решение, если они не соприкасаются с вещами.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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