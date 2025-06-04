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Обстановка, которая не надоест: ищите эти признаки в мебели

1:45
Недвижимость

Хотите, чтобы мебель оставалась актуальной даже спустя годы? Тогда забудьте о временных трендах — и выберите то, что переживёт не один ремонт.

кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
кухня

Почему стоит инвестировать в классику

Трендовая мебель часто быстро надоедает и выходит из моды. В отличие от неё, классические формы и сдержанные цвета остаются уместными независимо от изменений в интерьере. Такая мебель легко вписывается и в новое пространство, если вы переехали или решили сделать ремонт.

Натуральные цвета — вне времени

Базовая палитра на основе природных оттенков подходит под любой стиль — от сканди до неоклассики. Изумруд, охра, дерево, камень — всё это хорошо сочетается и легко адаптируется под новые детали интерьера.

Форма важнее моды

Простая, но элегантная форма — залог долголетия мебели. Утончённые элементы вроде каретной стяжки или "ушек" на кресле придадут характер, не превращая вещь в пыльный анахронизм. Главное — не переборщить с декором.

Без рисунка — лучше

Мебель с однотонной обивкой проще сочетать с окружающей обстановкой. Хотите добавить акцент? Используйте подушки, пледы и ковры — их заменить легче, чем диван.

Материалы решают всё

Даже самый красивый диван не прослужит долго, если сделан из хлипких материалов. Лучше потратиться один раз на надёжную вещь, чем менять мебель каждый год.

Компактность = универсальность

Небольшие предметы легко вписать в квартиру любой планировки. Такая мебель не потеряет актуальности, даже если вы переедете.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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