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Круглый стол в интерьере: где поставить, чтобы всем было удобно

2:03
Недвижимость

Почему именно круглый? Потому что он создаёт атмосферу уюта, неформального общения и визуальной лёгкости. Но есть нюансы, о которых стоит знать до покупки.

Интерьер кухни-столовой
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер кухни-столовой

Плюсы круглого стола

  • Нет острых углов — безопасно и стильно, особенно если дома есть дети.
  • Универсальная форма — впишется в любой интерьер, от классики до сканди.
  • Центр общения — неформальное расположение без иерархии "глав стола".
  • Идеально смотрится в эркерах, апсидах и других закруглённых частях комнат.

Кому подойдёт

Круглый стол — отличный выбор для семейных обедов, уютных кухонь и дружеских посиделок. Для одиночек или молодых пар подойдут лёгкие стационарные модели. А вот трансформеры с выдвижной частью — находка для тех, кто часто принимает гостей.

Опоры: сколько ножек — столько и комфорта

  • Одна центральная — максимум простора для ног.
  • Три — устойчивая и компактная конструкция.
  • Четыре — надёжно, но может мешать при рассадке.

Материалы: выбираем с умом

  • Дерево — красиво, надёжно, но требует ухода.
  • МДФ и ДСП — практично и доступно, при этом выглядят достойно.
  • Стекло — лёгкость и визуальное расширение пространства, но требует частой уборки.
  • Пластик — бюджетно и удобно, особенно для современных интерьеров.

Где лучше поставить

На кухне:

  • В центре квадратной кухни — создаёт акцент.
  • В торце вытянутой комнаты — не мешает движению.
  • В углу — экономия места.

В гостиной:

  • Отличный вариант, если кухня используется только как рабочая зона.
  • Идеально у окна или под стильным светильником.

На балконе:

  • Превратите лоджию в уютное место для завтраков.
  • Столик может быть даже журнальным — главное, чтобы вписывался по размеру.

Дизайнерская фишка — смешайте стулья из разных комплектов или добавьте диван для большего уюта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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