Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мытьё посуды — дело обыденное. Раковина, губка, капля средства — и привычный круг замыкается. Но вдруг вы замечаете: стаканы мутные, жир не отмывается до конца, а пена исчезает уже через минуту? Проблема может быть не в средстве, а в воде.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ посуда

Камень преткновения — это известняк

Водопроводная вода в большинстве домов довольно жёсткая. Она содержит известь, которая невидима, но отлично справляется с разрушением эффективности моющих средств. Поверхностно-активные вещества теряют свою силу, пена гаснет, а жир остаётся на посуде. Особенно это заметно на сковородках и стеклянных бокалах — вместо чистого блеска остаётся плёнка.

Что может сделать обычная соль

Неожиданное, но простое решение — добавить немного мелкой соли (лучше морской без йода) прямо в бутылку с моющим средством. Соль действует как мини-умягчитель воды: она борется с известковыми примесями, усиливает пену и помогает активным веществам средства работать на полную мощность.

Эффект потрясающий — посуда становится чище, средство пенится дольше, а вы не тратите лишние капли.

Побочные бонусы, которые радуют

Соль — не только помощник в борьбе с известью. Она слегка абразивна и антисептична. Это значит:

лучше удаляются засохшие остатки еды;

не появляется жирная плёнка на пластиковых контейнерах;

губка для мытья посуды дольше остаётся свежей и без запаха.

А самое главное — не нужно менять средство или бренд. Достаточно просто усилить уже имеющееся — и результат удивит.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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