Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса
Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
Хотите спасти диван от когтей? Этот аромат заставит кота передумать
Нарастила ногти, подколола губы — и ушла в 2013-й: что выглядит устаревшим в 2025
Отель, где пересекались судьбы: знаменитости и исторические моменты в Waldorf Astoria
Терпение Трампа лопнуло: Вашингтон готов к резким шагам по Украине
Уши, трахеи и рубец: правда о собачьих лакомствах, которую скрывают упаковки

Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт

1:45
Недвижимость

Мытьё посуды — дело обыденное. Раковина, губка, капля средства — и привычный круг замыкается. Но вдруг вы замечаете: стаканы мутные, жир не отмывается до конца, а пена исчезает уже через минуту? Проблема может быть не в средстве, а в воде.

посуда
Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
посуда

Камень преткновения — это известняк

Водопроводная вода в большинстве домов довольно жёсткая. Она содержит известь, которая невидима, но отлично справляется с разрушением эффективности моющих средств. Поверхностно-активные вещества теряют свою силу, пена гаснет, а жир остаётся на посуде. Особенно это заметно на сковородках и стеклянных бокалах — вместо чистого блеска остаётся плёнка.

Что может сделать обычная соль

Неожиданное, но простое решение — добавить немного мелкой соли (лучше морской без йода) прямо в бутылку с моющим средством. Соль действует как мини-умягчитель воды: она борется с известковыми примесями, усиливает пену и помогает активным веществам средства работать на полную мощность.

Эффект потрясающий — посуда становится чище, средство пенится дольше, а вы не тратите лишние капли.

Побочные бонусы, которые радуют

Соль — не только помощник в борьбе с известью. Она слегка абразивна и антисептична. Это значит:

  • лучше удаляются засохшие остатки еды;
  • не появляется жирная плёнка на пластиковых контейнерах;
  • губка для мытья посуды дольше остаётся свежей и без запаха.

А самое главное — не нужно менять средство или бренд. Достаточно просто усилить уже имеющееся — и результат удивит.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Наука и техника
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна Аудио 
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Садоводство, цветоводство
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были
Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает
Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом
Глава АвтоВАЗа видит основания для индексации цен
Теперь нельзя просто уступить: как по новым правилам нужно реагировать на спецсигналы
Тайный режим стиралки: запускается за 3 секунды, экономит тысячи рублей
Иллюзия "шарик идёт вверх": как работает трюк, который кажется невозможным
Завели дикого леопарда вместо котика: какие породы сносят крышу и мебель
Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин
Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.