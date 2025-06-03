Стиральная машина пахнет как болотце? Маленький стаканчик этой жидкости — и она задышит по-новому

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Звучит безумно? На первый взгляд — да. Но жидкость, которую мы привыкли использовать исключительно для полости рта, может неожиданно стать помощником и в стирке. Причём не просто помощником, а настоящим спасителем от запаха плесени, тусклых полотенец и жесткой ткани.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Ещё в XIX веке ополаскиватель применяли как антисептик. И это неудивительно — благодаря спирту и антибактериальным компонентам он отлично дезинфицирует. Эти же свойства прекрасно работают и в стиральной машине.

Что делает ополаскиватель для рта в барабане

Устраняет неприятный запах, особенно запах плесени;

Освежает не только одежду, но и саму машину;

Разглаживает ткань и делает полотенца мягче;

Помогает отбелить и осветлить тусклые участки;

Растворяет остатки моющих средств.

Если закончился обычный кондиционер для белья, то спиртовой ополаскиватель для рта легко его заменит. Главное — выбирайте жидкость без гелевой текстуры. Негелевая форма быстрее распределяется по ткани и не оставляет следов.

Как использовать:

Достаточно 100-150 мл средства. Можно налить прямо в барабан или в отсек для кондиционера. Эффект особенно заметен при стирке полотенец и белого белья.

И ещё один плюс: большинство ополаскивателей содержат эфирные масла и ароматизаторы, которые придают вещам лёгкий приятный запах, а спирт усиливает очищающий эффект.

Так что, если в следующий раз закончится кондиционер — не спешите в магазин. Проверьте ванную: возможно, нужное средство уже стоит рядом с зубной щёткой.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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