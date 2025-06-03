Стиральная машина пахнет как болотце? Маленький стаканчик этой жидкости — и она задышит по-новому

Звучит безумно? На первый взгляд — да. Но жидкость, которую мы привыкли использовать исключительно для полости рта, может неожиданно стать помощником и в стирке. Причём не просто помощником, а настоящим спасителем от запаха плесени, тусклых полотенец и жесткой ткани.
Ещё в XIX веке ополаскиватель применяли как антисептик. И это неудивительно — благодаря спирту и антибактериальным компонентам он отлично дезинфицирует. Эти же свойства прекрасно работают и в стиральной машине.
Если закончился обычный кондиционер для белья, то спиртовой ополаскиватель для рта легко его заменит. Главное — выбирайте жидкость без гелевой текстуры. Негелевая форма быстрее распределяется по ткани и не оставляет следов.
Как использовать:
И ещё один плюс: большинство ополаскивателей содержат эфирные масла и ароматизаторы, которые придают вещам лёгкий приятный запах, а спирт усиливает очищающий эффект.
Так что, если в следующий раз закончится кондиционер — не спешите в магазин. Проверьте ванную: возможно, нужное средство уже стоит рядом с зубной щёткой.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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