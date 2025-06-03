Тайный режим стиралки: запускается за 3 секунды, экономит тысячи рублей

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1:47
Недвижимость

Вы уверены, что стиральная машина служит вам исправно только потому, что она безупречно справляется с бельём? На самом деле, внутри неё тоже накапливаются грязь, остатки порошка и даже плесень. А если их вовремя не удалить, последствия будут куда серьёзнее, чем пара невыведенных пятен — от неприятного запаха до дорогостоящего ремонта.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Неочевидный режим, который продлевает жизнь машине

Многие современные стиральные машины оснащены функцией самоочистки. Но вот парадокс: большинство владельцев даже не знают о её существовании! Между тем, регулярная активация этого режима — лучший способ продлить срок службы вашей помощницы.

Активировать его проще простого: на большинстве моделей достаточно зажать одновременно две кнопки — "интенсивная стирка" и "разглаживание складок". Через пару секунд на дисплее появится надпись "очистка барабана". Всё, что остаётся — нажать "пуск".

Важно: никакого моющего средства добавлять не нужно. Машина справится сама, устраняя загрязнения и остатки порошка.

Минимум усилий — максимум пользы

Чтобы техника служила долго, полезно придерживаться ещё нескольких правил:

  • После каждой стирки протирайте резиновый уплотнитель и внутреннюю часть барабана.
  • Раз в месяц прочищайте фильтр и сливной шланг.Точно дозируйте порошок. Избыток только вредит: он не смывается полностью, оседает на деталях и может вызвать сбои в работе.

Регулярная профилактика — это не блажь, а инвестиция. Потратьте пару минут сейчас, чтобы не искать мастера с внушительным прайсом позже.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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