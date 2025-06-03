Эти приборы пожирают ваши деньги, даже когда выключены! Вот как остановить скрытое энергопохищение

Кажется, что приборы отдыхают, но на самом деле они продолжают незаметно высасывать деньги из вашего бюджета. Узнайте, какие устройства опаснее всего и как остановить это скрытое энергопохищение.
Современная техника коварна — она продолжает потреблять электричество даже когда выключена. Особенно опасны "умные" устройства: телевизоры с функцией Smart TV, игровые приставки и медиацентры
. Они постоянно находятся в режиме ожидания, скачивают обновления, поддерживают интернет-соединение и готовы мгновенно включиться по вашему голосовому команде. Казалось бы, удобно, но за это удобство приходится платить — и не мало.
Обычная кабельная приставка в режиме ожидания может потреблять до 25 Вт — это как постоянно включенная энергосберегающая лампочка! А если в доме несколько таких устройств? Счетчик крутится без остановки, даже когда все спят.
Кофемашины, поддерживающие температуру воды, микроволновки с электронными дисплеями, зарядные устройства, оставленные в розетках — все эти "маленькие пожиратели" вместе могут составлять до 10% вашего ежемесячного счета за электричество.
Хорошая новость: бороться с энергетическими вампирами проще, чем кажется. Достаточно выработать несколько полезных привычек: использовать "умные" розетки с таймерами, полностью выключать технику кнопкой на сетевом фильтре, отключать зарядные устройства после использования.
Для самых "прожорливых" приборов можно выделить отдельный удлинитель и отключать его на ночь. Эти простые действия помогут сэкономить до нескольких тысяч рублей в год — согласитесь, приятный бонус за минимальные усилия.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
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