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Эти приборы пожирают ваши деньги, даже когда выключены! Вот как остановить скрытое энергопохищение

1:55
Недвижимость

Кажется, что приборы отдыхают, но на самом деле они продолжают незаметно высасывать деньги из вашего бюджета. Узнайте, какие устройства опаснее всего и как остановить это скрытое энергопохищение.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Невидимые пожиратели электроэнергии

Современная техника коварна — она продолжает потреблять электричество даже когда выключена. Особенно опасны "умные" устройства: телевизоры с функцией Smart TV, игровые приставки и медиацентры

. Они постоянно находятся в режиме ожидания, скачивают обновления, поддерживают интернет-соединение и готовы мгновенно включиться по вашему голосовому команде. Казалось бы, удобно, но за это удобство приходится платить — и не мало.

Главные виновники ваших переплат

Обычная кабельная приставка в режиме ожидания может потреблять до 25 Вт — это как постоянно включенная энергосберегающая лампочка! А если в доме несколько таких устройств? Счетчик крутится без остановки, даже когда все спят.

Кофемашины, поддерживающие температуру воды, микроволновки с электронными дисплеями, зарядные устройства, оставленные в розетках — все эти "маленькие пожиратели" вместе могут составлять до 10% вашего ежемесячного счета за электричество.

Как защитить свой бюджет?

Хорошая новость: бороться с энергетическими вампирами проще, чем кажется. Достаточно выработать несколько полезных привычек: использовать "умные" розетки с таймерами, полностью выключать технику кнопкой на сетевом фильтре, отключать зарядные устройства после использования.

Для самых "прожорливых" приборов можно выделить отдельный удлинитель и отключать его на ночь. Эти простые действия помогут сэкономить до нескольких тысяч рублей в год — согласитесь, приятный бонус за минимальные усилия.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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