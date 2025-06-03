Бумажные полотенца подходят к концу: все профессиональные уборщики перешли на микрофибру

Одноразовые бумажные полотенца — это прошлый век! Люди открыли гениальное решение, которое в 10 раз эффективнее, дешевле и экологичнее. И оно уже лежит у вас дома.
Пока мир тратит миллионы рулонов бумажных полотенец, умные хозяйки переходят на салфетки из микрофибры. Всего одна такая ткань заменяет целый рулон бумаги!
Она впитывает в несколько раз больше жидкости, справляется с жиром и пылью без разводов и подходит даже для самых деликатных поверхностей — от стекол до электроники.
Просто стирайте салфетки при 30-40°C без кондиционера (он забивает волокна) и сушите на воздухе. Для максимального эффекта: разделяйте по цветам (кухня, ванная, пыль), выбирайте плотность от 300 г/м² и ищите модели с прошитыми краями.
Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров.
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