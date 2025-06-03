Бумажные полотенца подходят к концу: все профессиональные уборщики перешли на микрофибру

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Одноразовые бумажные полотенца — это прошлый век! Люди открыли гениальное решение, которое в 10 раз эффективнее, дешевле и экологичнее. И оно уже лежит у вас дома.

Фото: freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бумажные полотенца

Микрофибра — новый король уборки

Пока мир тратит миллионы рулонов бумажных полотенец, умные хозяйки переходят на салфетки из микрофибры. Всего одна такая ткань заменяет целый рулон бумаги!

Она впитывает в несколько раз больше жидкости, справляется с жиром и пылью без разводов и подходит даже для самых деликатных поверхностей — от стекол до электроники.

Почему микрофибра — это прорыв?

Супервпитываемость — удерживает в 7 раз больше жидкости, чем бумага

Многоразовость — выдерживает до 500 стирок без потери качества

Экономия — одна салфетка заменяет 100 рулонов бумажных полотенец

Экологичность — никаких отходов и вырубленных деревьев

Универсальность — работает как с водой, так и без нее

Как правильно использовать микрофибру?

Просто стирайте салфетки при 30-40°C без кондиционера (он забивает волокна) и сушите на воздухе. Для максимального эффекта: разделяйте по цветам (кухня, ванная, пыль), выбирайте плотность от 300 г/м² и ищите модели с прошитыми краями.

Уточнения

Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров.



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