Моль убежит как ошпаренная! Вот какое растение спасёт весь дом

Оказывается, обычная лаврушка — смертельное оружие против моли. Её резкий аромат действует на нервную систему насекомых как мощный раздражитель.
В отличие от химических средств, лавр не просто отпугивает, а вызывает у моли настоящую панику, заставляя навсегда покинуть ваш дом.
Разместите веточки в самых неожиданных местах: между страницами книг, внутри вентиляционных решёток, даже в карманах верхней одежды. Особенно эффективно работает комбинация из свежих и слегка помятых сухих листьев — так эфирные масла выделяются интенсивнее.
Пока они продают дорогие аэрозоли, лавровый лист:
Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.
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