Моль убежит как ошпаренная! Вот какое растение спасёт весь дом

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оказывается, обычная лаврушка — смертельное оружие против моли. Её резкий аромат действует на нервную систему насекомых как мощный раздражитель.

Фото: flickr.com by Энди Реаго и Крисси Маккларрен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая восковая моль

В отличие от химических средств, лавр не просто отпугивает, а вызывает у моли настоящую панику, заставляя навсегда покинуть ваш дом.

Где спрятать лавр для максимального эффекта?

Разместите веточки в самых неожиданных местах: между страницами книг, внутри вентиляционных решёток, даже в карманах верхней одежды. Особенно эффективно работает комбинация из свежих и слегка помятых сухих листьев — так эфирные масла выделяются интенсивнее.

Почему производители инсектицидов ненавидят этот метод?

Пока они продают дорогие аэрозоли, лавровый лист:

Не оставляет пятен на одежде

Безопасен для аллергиков

Дарит приятный аромат вместо химической вони

Стоит в 50 раз дешевле

Работает круглый год без замены

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.



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