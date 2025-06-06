Вылили масло в раковину? Готовьте 15 000 рублей на ремонт канализации

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы даже не представляете, как быстро эти безобидные на первый взгляд действия превратят ваши трубы в кошмар. Узнайте, что никогда не должно попадать в кухонную мойку.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

1. Растительное масло — тихий убийца труб

Казалось бы, что страшного в ложке отработанного масла? На самом деле — это бомба замедленного действия! При остывании масло превращается в плотную массу, которая намертво прилипает к стенкам труб. Со временем оно смешивается с другими отходами, образуя пробки, которые не возьмет даже мощный вантуз.

Что делать?

Сливайте масло в стеклянную банку

Относите в специальные пункты утилизации

Или замораживайте и выбрасывайте в мусор

2. Кофейная гуща — неожиданный вредитель

Многие уверены, что кофе чистит трубы. Правда в том, что в больших количествах гуща создает плотные комки, которые застревают в изгибах канализации. Особенно опасна она для старых чугунных труб.

3. Остатки пищи — катастрофа в медленном действии

Картофельные очистки, рисовые зерна, мясные волокна — все это разбухает в воде и превращается в пробку. Даже мощные современные измельчители не всегда справляются с такой нагрузкой.

Совет: установите мелкую сеточку-фильтр — она задержит 90% проблемных отходов.

4. Яичная скорлупа — коварный враг

Острые края скорлупы цепляются за жировые отложения, создавая идеальную основу для будущего засора. Особенно опасна скорлупа в сочетании с жиром — получается почти цемент!

5. Химические средства — палка о двух концах

Агрессивные очистители действительно растворяют засоры, но при этом разъедают резиновые уплотнители и металлические детали.

Экологичная альтернатива: раз в неделю засыпайте в слив 1/2 стакана соды, заливайте стаканом уксуса и через 15 минут промывайте кипятком.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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