Вылили масло в раковину? Готовьте 15 000 рублей на ремонт канализации

Вы даже не представляете, как быстро эти безобидные на первый взгляд действия превратят ваши трубы в кошмар. Узнайте, что никогда не должно попадать в кухонную мойку.
Казалось бы, что страшного в ложке отработанного масла? На самом деле — это бомба замедленного действия! При остывании масло превращается в плотную массу, которая намертво прилипает к стенкам труб. Со временем оно смешивается с другими отходами, образуя пробки, которые не возьмет даже мощный вантуз.
Что делать?
Многие уверены, что кофе чистит трубы. Правда в том, что в больших количествах гуща создает плотные комки, которые застревают в изгибах канализации. Особенно опасна она для старых чугунных труб.
Картофельные очистки, рисовые зерна, мясные волокна — все это разбухает в воде и превращается в пробку. Даже мощные современные измельчители не всегда справляются с такой нагрузкой.
Совет: установите мелкую сеточку-фильтр — она задержит 90% проблемных отходов.
Острые края скорлупы цепляются за жировые отложения, создавая идеальную основу для будущего засора. Особенно опасна скорлупа в сочетании с жиром — получается почти цемент!
Агрессивные очистители действительно растворяют засоры, но при этом разъедают резиновые уплотнители и металлические детали.
Экологичная альтернатива: раз в неделю засыпайте в слив 1/2 стакана соды, заливайте стаканом уксуса и через 15 минут промывайте кипятком.
Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
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