Шокирующая правда: 95% хозяек не используют главную функцию своей стиралки

Вы удивитесь, но в вашей стиральной машине есть скрытая функция, которой пользовались еще наши бабушки. Она справляется с пятнами лучше любого пятновыводителя.
В погоне за новыми технологиями мы забыли простую истину: иногда старые методы работают лучше современных. Функция предварительной стирки — именно такой случай. Она мягко замачивает белье, разрыхляя волокна ткани и подготавливая пятна к основной стирке. Результат? Чистота без агрессивной химии!
Внимательно посмотрите на отсек для моющих средств — там есть три отделения. Третье, помеченное цифрой "1" или буквой "I", создано специально для предварительной стирки. Просто засыпьте туда немного порошка (лучше специального для замачивания), выберите соответствующую программу — и ваша машинка сделает всю работу сама.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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