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Плесень, запах, поломки: вот почему дверцу стиральной машины нужно держать открытой

1:26
Недвижимость

Вы совершаете роковую ошибку каждый раз, когда закрываете дверцу стиральной машины. И это не шутка — такой простой жест может стоить вам тысячи рублей на ремонт.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Тихий убийца вашей техники

Представьте: вы только что достали чистое белье, автоматически захлопываете дверцу и идете по своим делам. Казалось бы, что здесь плохого? На самом деле вы создаете идеальные условия для катастрофы! Внутри закрытой стиральной машины сохраняется влажность 90% — настоящий рай для плесени и бактерий.

Что происходит внутри закрытой стиралки?

Всего за 48 часов в герметично закрытой машине начинают размножаться колонии черной плесени. Эти микроскопические грибки не просто портят вид техники — они разрушают резиновые уплотнители, разъедают металлические детали и оставляют ужасный запах на вашей одежде.

Самый страшный факт? 83% поломок стиральных машин связаны именно с этой проблемой!

Как спасти свою технику за 2 секунды?

Решение проще некуда — просто оставляйте дверцу приоткрытой после стирки! Этот элементарный прием позволяет полностью просушить барабан и избежать всех перечисленных проблем. Специалисты рекомендуют держать машинку открытой минимум 3-4 часа после использования.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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