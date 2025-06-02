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Душевые кабины устарели! Вот что выбирают дизайнеры в 2025 году

1:25
Недвижимость

Больше никаких тесных пластиковых боксов! Новые душевые капсулы из дымчатого стекла и анодированного алюминия выглядят как арт-объекты, но при этом экономят до 40% пространства. Их секрет? Гениальная вертикальная компоновка и скрытые инженерные решения, которые делают каждое утро настоящим праздником.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Умные технологии, от которых мурашки по коже

Встроенный сенсорный дисплей позволяет:

  • настроить идеальную температуру воды с точностью до градуса
  • подобрать цветовую терапию (голубой для бодрости, янтарный для релакса)
  • добавить арома-капсулы с эфирными маслами эвкалипта или лаванды
  • создать объемный звук с плейлистами для медитации или энергичного старта дня

Пока весь мир говорит об экономии ресурсов, эти капсулы уже делают это реальностью. Интеллектуальная система рециркуляции сокращает расход воды на 35%, а специальные форсунки создают эффект мощного массажа при минимальном потреблении.

Почему все дизайнеры сходят по ним с ума?

Монтаж за 3 часа — никакого ремонта, только подключение к стандартным коммуникациям

Деревянные акценты — теплый натуральный материал в сердце высоких технологий

Селфи-эффект — полупрозрачные стены с мягкой подсветкой создают идеальный фон для соцсетей

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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