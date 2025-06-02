Душевые кабины устарели! Вот что выбирают дизайнеры в 2025 году

Больше никаких тесных пластиковых боксов! Новые душевые капсулы из дымчатого стекла и анодированного алюминия выглядят как арт-объекты, но при этом экономят до 40% пространства. Их секрет? Гениальная вертикальная компоновка и скрытые инженерные решения, которые делают каждое утро настоящим праздником.
Встроенный сенсорный дисплей позволяет:
Пока весь мир говорит об экономии ресурсов, эти капсулы уже делают это реальностью. Интеллектуальная система рециркуляции сокращает расход воды на 35%, а специальные форсунки создают эффект мощного массажа при минимальном потреблении.
Монтаж за 3 часа — никакого ремонта, только подключение к стандартным коммуникациям
Деревянные акценты — теплый натуральный материал в сердце высоких технологий
Селфи-эффект — полупрозрачные стены с мягкой подсветкой создают идеальный фон для соцсетей
Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.
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