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Обои — прошлый век! 7 современных способов оформить стены, которые вас удивят

2:09
Недвижимость

Хватит жить в 90-х! Эти идеи превратят ваши стены в произведение искусства без лишних затрат и хлопот.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

1. Декоративная штукатурка — стиль за копейки

Забудьте про скучные обои. Штукатурка с эффектом бетона, бархата или мрамора стоит от 400 рублей за кг и наносится за пару часов. Венецианская создаст иллюзию роскошного камня, а кварцевая крошка добавит благородный блеск.

2. Магнитная краска — стена, которая работает за вас

Потратьте 1 500 рублей за литр — и ваша стена станет функциональной доской для заметок, фото и даже светильников. Больше никаких забытых списков покупок или скучных детских рисунков на холодильнике!

3. 3D-панели — объём без ремонта

Гипсовые или МДФ-панели имитируют кирпич, волны и геометрические узоры. Цена — от 800 рублей за м², а монтаж прост: жидкие гвозди + покраска в любой цвет.

4. Натуральное дерево — уют как в шале

Доски из лиственницы или сосны (от 1 200 руб./м²) добавят тепла. Покройте их морилкой и лаком — и получите стену, от которой невозможно отвести взгляд.

5. Текстильные панели — красота и тишина

Обтяните фанеру льном или гобеленом (от 1 000 руб./м) — это не только стильно, но и улучшает акустику. Идеально для гостиной или домашнего кинотеатра!

6. Виниловые наклейки — ярко и без ремонта

Золотая фольга, мраморные разводы или тропические листья — всё это можно наклеить за 300-500 рублей. Хотите сменить стиль? Просто отклейте и замените.

7. Фотообои на заказ — комната мечты за час

Современные самоклеящиеся фотообои (от 2 000 руб./м²) не боятся влаги. Выберите Париж, космос или тропический лес — и преобразите комнату без грязи и пыли.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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