Выбросьте кредитку! 5 лайфхаков для тех, кто хочет обставить квартиру за копейки

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пока одни годами копят на угловой диван, умные уже создают уют за смешные деньги. Вот как они это делают.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер с деревянными панелями

1. Модули вместо дивана — гениально и дёшево

Забудьте про монолитные конструкции! Комбинация из двух кресел и напольных подушек создаст уютный уголок для компании. Секрет в том, что модульную мебель можно докупать постепенно — сегодня одно кресло, завтра пуф, через месяц ещё один элемент.

2. Вторая жизнь старых кресел

На Avito и Юле полно винтажных кресел за 1-2 тысячи рублей. Потратьте ещё столько же на новую обивку — и вуаля, у вас эксклюзивный предмет мебели, который выглядит дороже, чем есть на самом деле.

3. Поддоны — бесплатный "диван"

Стройки и магазины часто раздают поддоны даром. Шлифовка, морилка и матрас сверху — и у вас стильный лофт-диван, который ещё и хранить ничего не надо.

4. Кровать-трансформер

Если гостиная совмещена со спальней, купите каркас кровати с ящиками. Днём — диван с подушками, ночью — полноценное спальное место.

5. Аренда или б/у — не стыдно!

Некоторые сервисы сдают диваны в аренду за копейки. А если поискать, можно найти почти новые модели за треть цены — люди часто продают вещи, которые просто не вписались в интерьер.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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