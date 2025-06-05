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Сантехники в панике! Этот лайфхак для чистки унитаза лишит их работы

1:21
Недвижимость

Представьте: ваш унитаз сверкает чистотой, пахнет свежестью, а все это — благодаря обычной пене для бритья! Да, той самой, что пылится на полке в ванной. Этот бюджетный продукт оказался настоящей палочкой-выручалочкой для хозяек по всему миру.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Почему все в восторге от этого лайфхака?

Жесткая вода больше не проблема! Пена для бритья содержит уникальные компоненты, которые растворяют даже самый стойкий известковый налет. В отличие от агрессивной химии, она бережно очищает поверхность, не оставляя разводов и едкого запаха.

Волшебное превращение за считанные минуты

Просто распылите пену на проблемные участки и оставьте на полчаса. За это время она сделает всю грязную работу за вас — разъест налет, уничтожит бактерии и нейтрализует неприятные запахи. Останется лишь пройтись щеткой и смыть — вуаля, ваш унитаз выглядит как новый.

Неожиданные бонусы, о которых вы не догадывались

Мало кто знает, но пена для бритья — это еще и мощный дезинфектор. Она убивает до 99% бактерий, что делает ее идеальным средством для обработки сиденья унитаза. А приятный аромат сохраняется намного дольше, чем после использования обычных освежителей.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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