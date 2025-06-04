Устали бороться с плесенью в ванной комнате? 5 проверенных способов победить её навсегда

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Плесень в ванной комнате — это не только эстетическая проблема, но и угроза здоровью. Она может вызвать аллергические реакции и проблемы с дыханием, а также повредить затирку, плитку и силиконовые уплотнители. Чтобы избежать этих неприятностей, важно своевременно удалять плесень и принимать меры по её предотвращению.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ванная

Высокая влажность, плохая вентиляция, перепады температуры и конденсат создают идеальные условия для роста плесени. Чаще всего она образуется в углах душевых кабин, швах между плитками, на силиконовых уплотнителях и потолках. Чем дольше плесень остаётся незамеченной, тем сложнее её удалить, поэтому регулярный осмотр и уход за ванной комнатой — это необходимость.

Шаг 1: Подготовка

Перед началом работы наденьте резиновые перчатки, маску (особенно если у вас есть аллергия) и откройте окно или включите вытяжку. Это поможет избежать вдыхания спор плесени.

Шаг 2: Выбор средства

Уксус эффективен против плесени. Распылите неразбавленный уксус на поражённые поверхности, оставьте на 30 минут, затем потрите щёткой и смойте тёплой водой. Для более стойких пятен используйте пищевую соду: смешайте её с водой до состояния пасты, нанесите на плесень, оставьте на некоторое время и потрите.

Шаг 3: Специализированные средства

Если уксус не справляется, используйте специальные дезинфицирующие средства против плесени, следуя инструкциям на упаковке. Обратите внимание, что такие средства могут содержать хлор, поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию.

Регулярное проветривание

После душа или ванны оставляйте окно открытым на 15–20 минут или включайте вытяжку. Это помогает снизить уровень влажности в ванной комнате, пишет венгерский ELLE,

Сухость поверхностей

После водных процедур протирайте плитку, стекло и другие поверхности сухой тряпкой или скребком. Если у вас есть занавески для душа, открывайте их, чтобы они быстрее высыхали.

Замена уплотнителей

Старые, потрескавшиеся или обесцвеченные силиконовые уплотнители могут стать источником плесени. Регулярно проверяйте их состояние и при необходимости заменяйте.

Использование осушителя воздуха

Если в ванной плохая вентиляция или нет окон, установите электрический осушитель воздуха. Он поможет поддерживать оптимальный уровень влажности.

Плесень — это естественное явление, но её можно контролировать с помощью регулярного ухода. Следуя простым рекомендациям по удалению и профилактике плесени, вы сможете создать здоровую и комфортную атмосферу в ванной комнате. Не откладывайте эти меры на потом — действуйте сейчас, чтобы наслаждаться чистотой и свежестью!

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





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