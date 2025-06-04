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Пять шагов к уютному возвращению: 5 шагов по подготовке дома перед поездкой

2:22
Недвижимость

Прежде чем отправиться в путешествие, важно не только собрать чемодан, но и привести дом в порядок. Чистый, свежий и организованный дом станет настоящим подарком для вас, когда вы вернётесь. Даже если в первый день придётся заниматься стиркой, возвращение в уют и порядок поднимет настроение и поможет быстрее адаптироваться после поездки, уверяет венгерский ELLE.

Квартира студия
Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian
Квартира студия
  1. Уборка перед отъездом может показаться утомительной, но она того стоит. Чистый дом создаёт ощущение комфорта и безопасности. Избавьтесь от пыли, мусора и скоропортящихся продуктов в холодильнике. Это не только устранит неприятные запахи, но и отпугнёт насекомых. Кроме того, уборка занимает немного времени, но значительно улучшает настроение при возвращении.
  2. Постирайте одежду перед отъездом и замените постельное бельё на свежее. Это сделает возвращение домой ещё приятнее. Грязное бельё, оставленное в стиральной машине, может покрыться плесенью уже через несколько дней.
  3. Большинство бытовых приборов можно и нужно отключить перед отъездом. Это сэкономит электроэнергию и повысит безопасность. Отключите кофеварку, тостер, микроволновую печь, телевизор и маршрутизатор Wi-Fi. Если вы уезжаете надолго, можно использовать таймер, который будет включать свет или музыку по вечерам. Это создаст впечатление, что в доме кто-то есть, и отпугнёт непрошеных гостей.
  4. Перед уходом убедитесь, что все краны закрыты, а газовая плита и водонагреватель выключены. Если вы уезжаете надолго, закройте главный кран, чтобы предотвратить возможные утечки или повреждения труб. Проверьте окна: убедитесь, что они закрыты, а жалюзи или ставни опущены. Это поможет избежать проникновения посторонних и создаст ощущение, что дом обитаем.
  5. Если у вас есть растения, не забудьте их полить. Если некому ухаживать за ними, воспользуйтесь системой автополива или поставьте бутылку с водой рядом с горшком. Также попросите соседа или родственника проверить почтовый ящик, чтобы избежать скопления рекламных газет и не привлекать внимания к вашему отсутствию.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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