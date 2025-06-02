Воняет в туалете? Этот гениальный трюк с полиролью удивит даже опытных хозяек

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Влажный воздух, бактерии и неприятные запахи превращают вашу ванную в проблемную зону? Не спешите скупать дорогие химикаты! Оказывается, под рукой есть мощные союзники в борьбе за свежесть — обычный уксус, сода и… мебельная полироль.

Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалет

Почему стандартная уборка не работает?

Большинство хозяек совершают одну роковую ошибку — ограничиваются поверхностной чисткой. Но настоящие источники вони прячутся в порах плитки, стыках сантехники и труднодоступных уголках. Бактерии размножаются с пугающей скоростью, а обычные моющие средства лишь маскируют проблему на пару часов.

Рабочий дуэт: уксус + сода = атомная реакция против микробов

Налейте белый уксус прямо в унитаз и оставьте на 10 минут — эта кислая "ванна" растворит даже застарелые отложения. Затем насыпьте горсть пищевой соды и наблюдайте за бурной химической реакцией! Этот взрывной микс уничтожает 99% бактерий без едкого хлорного запаха.

После тщательной очистки возьмите… мебельную полироль! Распылите ее на внешние поверхности унитаза, раковину и даже кафель. Образующаяся невидимая пленка не только придаст блеск, но и будет неделями отталкивать грязь и сохранять потрясающий аромат.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



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