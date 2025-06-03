Лето без надоедливых комаров: секрет натурального репеллента с приятным ароматом

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето — это время для отдыха, встреч с друзьями и наслаждения природой. Но комары могут испортить эти моменты, мешая спокойствию и заставляя искать эффективные средства защиты. Если вы не хотите использовать химические аэрозоли, есть отличная альтернатива — натуральный репеллент, который можно сделать своими руками. Он не только отпугивает насекомых, но и обладает приятным ароматом, а также может стать украшением вашего сада или террасы.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Терраса к дому

Почему стоит выбрать натуральный репеллент?

Коммерческие средства от комаров часто содержат синтетические компоненты, которые могут вызывать раздражение кожи, особенно у детей и людей с чувствительной кожей. Натуральные репелленты, приготовленные на основе эфирных масел, более безопасны. Они не наносят вреда окружающей среде, быстро разлагаются и не опасны для домашних животных, если использовать их правильно, пишет венгерский ELLE.

Как сделать натуральный репеллент своими руками?

Этот простой и эффективный репеллент представляет собой ароматную композицию, которая будет не только отпугивать комаров, но и украшать ваше пространство. Его легко сделать, а ингредиенты доступны каждому.

Что вам понадобится:

Банка Мейсона (лучше выбрать большую емкость)

Свежие дольки лимона и лайма

Свежие веточки розмарина или лаванды

Вода

Эфирное масло (лемонграсс, эвкалипт, чайное дерево, лаванда)

Плавающий подсвечник или подставка для чайной свечи

Приготовление:

На дно банки положите несколько долек цитрусовых и 1-2 веточки розмарина или лаванды. Наполните банку водой и добавьте 10-15 капель эфирного масла. Поместите сверху плавающую свечу и зажгите её. Горящая свеча будет испарять эфирные масла, создавая аромат, который отпугивает комаров.

Эффективность эфирных масел

Не все эфирные масла одинаково эффективны против комаров. Вот несколько вариантов, которые показали свою результативность:

Лемонграсс : один из самых мощных натуральных репеллентов.

: один из самых мощных натуральных репеллентов. Эвкалипт : обладает освежающим ароматом и отпугивает насекомых.

: обладает освежающим ароматом и отпугивает насекомых. Чайное дерево : помимо репеллентных свойств, обладает антибактериальным эффектом.

: помимо репеллентных свойств, обладает антибактериальным эффектом. Лаванда: не только успокаивает людей, но и отпугивает комаров.

Вы можете экспериментировать с сочетаниями этих масел, создавая свой уникальный аромат.

Где разместить репеллент?

Для максимальной эффективности разместите несколько таких банок на балконе, в саду или на террасе. Не ограничивайтесь только столом — расставьте их и на земле, рядом с цветами. Если у вас нет времени на приготовление репеллента, можно просто капнуть эфирное масло на ткань или кожу, предварительно разбавив его, например, кокосовым маслом.

Уточнения

Репеллент (от лат. repellens — отталкивающий, отвращающий) — природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания членистоногих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.