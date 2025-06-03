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Плохо и для кошелька, и для здоровья: почему 26 градусов на кондиционере может стать вашим худшим решением

1:49
Недвижимость

Многие считают температуру 26 градусов в помещении комфортной, но, по мнению опытных специалистов по кондиционированию воздуха, это не лучшая установка. Такой режим не только увеличивает расход энергии, но и может негативно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Почему температура 26 градусов на кондиционере не рекомендуется?

Хотя 26 градусов кажутся приятными, эксперты утверждают, что для эффективной работы кондиционера они слишком высоки. При повышении температуры устройство работает дольше, что приводит к увеличению потребления энергии и, как следствие, к росту счетов за электроэнергию.

Специалисты советуют устанавливать кондиционер на температуру не выше 25 градусов. Оптимальным вариантом считается 24 градуса — в этом диапазоне кондиционер работает эффективнее, быстрее охлаждает помещение и потребляет меньше электроэнергии, как отмечает Sanook в своей статье.

Согласно статистике, каждый градус снижения температуры позволяет сэкономить 5-10% энергии. Это может быть значительной экономией для тех, кто часто пользуется кондиционером. Правильная настройка температуры не только помогает снизить расходы, но и полезна для здоровья. Высокая температура может повысить влажность воздуха, что способствует размножению бактерий и грибков. Это может вызвать проблемы с дыханием и другие неприятные последствия для здоровья.

Эксперты рекомендуют поддерживать температуру в помещении в диапазоне 24-25 градусов по Цельсию. Это не только помогает экономить энергию, но и создает комфортные и здоровые условия для проживания.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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