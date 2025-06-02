Скрип исчез за 40 секунд: трюк, который превращает мучение в магию

Знакомо ощущение раздражения, когда каждый раз при открытии двери слышен скрежет? Казалось бы, мелочь, но способна испортить настроение и пол. Хорошая новость — решить это можно быстро, без снятия двери и вызова мастера.
В интернете появилось практичное видео, где автор показывает, как справиться с этой бытовой неприятностью буквально за пару минут. Главное — никакой сложной подготовки.
Сначала нужно точно определить, где именно нижняя часть двери задевает покрытие. Для этого достаточно пару раз медленно её открыть и закрыть. Место контакта сразу станет заметным.
Далее всё просто:
Секрет в том, что дерево аккуратно подтачивается, но без перекосов и снятия конструкции с петель. А скотч не даст наждачке сдвинуться и повредить покрытие вокруг.
Метод особенно подойдёт тем, у кого нет инструментов или желания заниматься ремонтом — эффект заметен почти сразу, и дверь перестаёт раздражать, сообщает Царьград.
Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.
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