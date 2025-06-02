Скрип исчез за 40 секунд: трюк, который превращает мучение в магию

Знакомо ощущение раздражения, когда каждый раз при открытии двери слышен скрежет? Казалось бы, мелочь, но способна испортить настроение и пол. Хорошая новость — решить это можно быстро, без снятия двери и вызова мастера.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

Что делать, если дверь цепляет пол

В интернете появилось практичное видео, где автор показывает, как справиться с этой бытовой неприятностью буквально за пару минут. Главное — никакой сложной подготовки.

Сначала нужно точно определить, где именно нижняя часть двери задевает покрытие. Для этого достаточно пару раз медленно её открыть и закрыть. Место контакта сразу станет заметным.

Как устранить зазор без снятия двери

Далее всё просто:

возьмите наждачную бумагу средней или крупной зернистости;

закрепите её на полу в месте трения двери с помощью малярного скотча;

аккуратно двигайте дверь взад-вперёд, чтобы её нижняя кромка слегка сточилась;

через несколько движений проверьте — дверь перестаёт задевать пол и скользит свободно.

В чём хитрость метода

Секрет в том, что дерево аккуратно подтачивается, но без перекосов и снятия конструкции с петель. А скотч не даст наждачке сдвинуться и повредить покрытие вокруг.

Метод особенно подойдёт тем, у кого нет инструментов или желания заниматься ремонтом — эффект заметен почти сразу, и дверь перестаёт раздражать, сообщает Царьград.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.



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