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Как сохранить свежесть на кухне: лучшие способы защиты вытяжки от жира

3:38
Недвижимость

Кухня — это не только место для готовки, но и пространство, которое может быть подвержено неприятным запахам, особенно если на фильтрах вытяжки скапливается жир. Этот процесс ухудшает качество воздуха и может стать угрозой для безопасности. Чтобы избежать таких проблем и поддерживать чистоту на кухне, гигиенисты советуют несколько простых шагов по профилактике и уходу за фильтрами вытяжки.

Кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонная вытяжка

Почему фильтры вытяжки так важны

Фильтры вытяжки играют ключевую роль в очищении воздуха на кухне, захватывая пар, жир и другие частицы, которые могут загрязнить пространство. Когда фильтры засоряются, их эффективность снижается, что приводит к распространению неприятных запахов и загрязнению поверхностей кухни. Несоблюдение регулярного обслуживания может также привести к накоплению жира, который является питательной средой для бактерий и плесени, а в худших случаях — потенциальной угрозой возгорания.

Причины накопления жира в фильтрах

Жирные пары, образующиеся при жарке мяса, рыбы или соусов, — основная причина засорения фильтров. Неправильное использование вытяжки, например, включение ее только во время готовки, тоже способствует проблемам. Гигиенисты советуют включать вытяжку за несколько минут до начала готовки и оставить ее работать еще некоторое время после завершения приготовления пищи, чтобы максимально удалить остаточные пары.

Отсутствие регулярной очистки фильтров ускоряет их загрязнение, что делает дальнейшую очистку более сложной и менее эффективной.

Хитрость гигиениста: профилактика вместо очистки

Лучше всего предотвращать накопление жира, чем бороться с его последствиями. Простые ежедневные меры, такие как накрывание кастрюль и сковородок во время жарки, помогут уменьшить количество жира, который поднимается в воздух и оседает на фильтре. Также важно сразу очищать поверхности и горелки после использования, чтобы избежать испарений, которые могут попасть в фильтры.

Гигиенисты также рекомендуют использовать натуральные средства для профилактики. Например, раз в неделю можно опрыскивать фильтры раствором горячей воды и уксуса. Это поможет растворить жир и предотвратить его накопление. В сочетании с более тщательной чисткой раз в месяц, это обеспечит долгосрочную эффективность фильтров.

Как чистить и обслуживать фильтры вытяжки

Чистку фильтров вытяжки следует проводить регулярно. Гигиенисты советуют проверять их хотя бы раз в месяц и очищать их каждые два месяца или чаще, если вы готовите жирную пищу.

Для очистки снимите фильтры, погрузите их в горячую воду с моющим средством или пищевой содой на 30 минут, а затем мягкой щеткой удалите загрязнения. После промывания тщательно высушите фильтры, прежде чем возвращать их на место.

Если у вас фильтры с активированным углем, они не подлежат чистке и должны заменяться каждые 3-6 месяцев в зависимости от рекомендаций производителя.

Заключение

Регулярное обслуживание фильтров вытяжки — это не только вопрос гигиены, но и безопасности. Чистые фильтры помогут поддерживать свежесть на кухне, уменьшить запахи и продлить срок службы устройства. Следуя простым советам по профилактике и уходу, можно существенно улучшить качество воздуха в доме.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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