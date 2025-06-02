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Летнее солнце и садовая мебель: как предотвратить повреждения и сохранить её как новую

3:02
Недвижимость

Летнее солнце, хоть и приносит радость, может быть настоящим врагом для вашей садовой мебели. Ультрафиолетовые лучи со временем ухудшают её состояние, вызывая обесцвечивание, трещины и другие повреждения. Садоводы и эксперты по уходу за растениями знают, как бороться с этим. В этой статье мы расскажем о проверенных методах защиты мебели от летнего солнца.

Садовая мебель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовая мебель

Почему солнце портит садовую мебель

Ультрафиолетовое излучение негативно воздействует на материалы мебели. Дерево теряет свою текстуру, металл может начать ржаветь, а пластик становится хрупким. Ткани на мебели тускнеют и быстро изнашиваются. Поэтому важно заранее позаботиться о защите, чтобы мебель служила долго и радовала вас.

Стратегии садоводов: затенение и правильное размещение

Одним из самых популярных методов защиты от солнца является затенение. Питомники часто используют специальные ткани, которые пропускают свет, но фильтруют УФ-лучи. Это же можно применить для защиты мебели. Установите перголы, парусные навесы или беседки, чтобы создать тень для мебели.

Также важно правильное расположение мебели. Изучите ваш сад и выявите места, которые получают меньше солнца в определенные часы. Ставьте мебель под деревьями или рядом со стенами зданий, чтобы минимизировать её воздействие. Использование мобильных зонтов позволяет контролировать защиту в зависимости от времени суток.

Уход за материалами мебели

Для деревянной мебели регулярный уход — ключ к её долговечности. Защитные масла и лаки с УФ-фильтрами помогут сохранить древесину от высыхания и трещин. Такие процедуры следует проводить ежегодно, желательно перед началом летнего сезона.

Для металлической мебели важно следить за состоянием покрытия. Устраняйте царапины и наносите антикоррозийные средства, чтобы предотвратить ржавчину.

Пластиковая мебель требует особого внимания: ее нужно регулярно чистить мягкими моющими средствами и наносить спреи с УФ-защитой, чтобы замедлить пожелтение и потерю эластичности. Также выбирайте ткани, обработанные от УФ-лучей и влаги.

Чехлы, футляры и полезные привычки

Когда мебель не используется, ее стоит укрывать защитными чехлами. Они должны быть водонепроницаемыми и воздухопроницаемыми, чтобы избежать образования конденсата и плесени. В период длительного неиспользования храните мебель в сухом месте, например, в гараже или садовом сарае.

Полезные привычки — регулярная чистка мебели, избегание солнечного воздействия в самые жаркие часы и своевременное исправление мелких повреждений — все это поможет сохранить мебель в идеальном состоянии.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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