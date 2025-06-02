Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские снеки и закуски: от солёных семечек до чипсов из СССР
Льняной шик или натуральный провал? Всё решает этот элемент
Почему прогнозы об обрушении цен на недвижимость не сбылись: мнение эксперта
Сладкий фрукт с суперсилой: что может ананас и как его использовать
Царапины от любимца: осознаёт ли кошка, что сделала больно
Когда вентиляция выглядела как стиль: зачем старым ВАЗам нужны были решётки сзади
Берегите эти глаза: Муцениеце опубликовала фото с сыном Тимофеем
Как пожарить картошку с корочкой, но не в масляной ванне
Не крупная экономическая держава, а государство-карлик! Эта страна способна полностью прокормить себя

Зелёный шик: как создать уникальную дорожку на даче с помощью этих 10 растений

4:38
Недвижимость

Плитка — это практичное и стильное решение для садовых дорожек, которое всегда добавляет ландшафту красоты и текстуры. Однако, чтобы сделать дорожку еще более привлекательной, можно посадить растения между плитками. Они не только украсят путь, но и будут устоять перед пешеходным движением. В этой статье мы расскажем, какие растения идеально подойдут для создания красивой и долговечной дорожки.

Дачная дорожка, украшенная растениями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачная дорожка, украшенная растениями

Трава мондо

  • Трава мондо — отличное решение для покрытия между плитками. Это компактное растение, которое легко адаптируется к различным условиям. Мондо прекрасно растет как в тени, так и на солнце. Оно устойчиво к болезням и не требует частого ухода. Даже если на даче часто гуляют дети или проходят по участку, трава останется неповрежденной.

Корсиканская мята

  • Для тех, кто хочет добавить не только красоты, но и аромата на свою дорожку, корсиканская мята — идеальный выбор. При малейшем шаге по ней воздух наполняется свежим ментоловым запахом. Это низкорослый почвопокровник, который быстро разрастается и не требует особого ухода, лишь регулярного полива в жаркие летние дни.

Изотома речная

  • Если вам нравится яркое цветение, обратите внимание на изотому речную. Это многолетник с голубыми цветками, который быстро покрывает землю плотным ковром. Изотома прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, что делает её отличным выбором для разнообразных участков.

Грыжник гладкий

  • Это неприхотливое растение — идеальный выбор для тех, кто хочет минимизировать уход за дорожкой. Грыжник не только вынослив, но и прекрасно переносит вытаптывание. Его корни помогают растению пережить засуху, а осенью грыжник приобретает необычный бронзовый оттенок, добавляя интересный декоративный элемент.

Тимьян ползучий

  • Тимьян ползучий — это не только декоративное, но и полезное растение. Он устойчив к вытаптыванию и цветет мелкими цветами, а также является популярной кулинарной специи. Такое растение отлично подойдёт для дачных дорожек, а его приятный запах станет дополнительным бонусом для владельцев участка.

Ирландский мох (мшанка шиловидная)

  • Ирландский мох образует плотный и прочный травяной слой, который идеально подходит для оформления дорожек и газонов. Он не требует особого ухода, но важно помнить о поливе в жаркие дни. Белые цветки придают ему лёгкость и визуальную привлекательность.

Лептинелла Platt's Black

  • Лептинелла Platt's Black — это растение с эффектной пурпурной листвой, которое добавляет драматизма и загадочности вашему саду. Это растение идеально подходит для тени, где оно сохраняет свою уникальную окраску. Однако стоит учитывать, что при ярком солнечном свете листья могут выгореть.

Седум английский

  • Седум — отличное решение для тех, кто хочет посадить на дорожке растение, которое легко переносит засуху и не требует особого ухода. Седум хорошо растёт на каменистой почве, образует плотный ковёр и привлекает пчел и бабочек, добавляя живности в ваш сад.

Мазус ползучий

  • Мазус ползучий — это цветущее растение, которое будет радовать вас с начала лета до осени. Оно подходит для солнечных и полутенистых участков, и обладает высокой устойчивостью к вытаптыванию, что делает его отличным выбором для садовых дорожек.

Анациклус

  • Если вы любите ромашки, то анациклус — это то, что вам нужно для дорожек. Это растение выглядит как миниатюрная ромашка, но при этом очень выносливо. Оно не переносит переувлажнение, поэтому поливать его нужно умеренно, что делает его идеальным для сухих участков.

Советы по посадке растений для дорожек

  • Выбирайте растения, которые подходят для вашего климата и типа почвы.
  • Обратите внимание на устойчивость растений к вытаптыванию — особенно если по дорожке часто ходят.
  • Не забывайте о поливе в жаркие дни и обеспечении нужного освещения.

Посадка растений между плитками не только улучшает внешний вид вашей дорожки, но и делает сад еще более живым и гармоничным. Эти растения легко выдержат ежедневные шаги, не теряя своей красоты и привлекательности.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Наука и техника
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Последние материалы
Советские снеки и закуски: от солёных семечек до чипсов из СССР
Льняной шик или натуральный провал? Всё решает этот элемент
Почему прогнозы об обрушении цен на недвижимость не сбылись: мнение эксперта
Сладкий фрукт с суперсилой: что может ананас и как его использовать
Царапины от любимца: осознаёт ли кошка, что сделала больно
Зелёный шик: как создать уникальную дорожку на даче с помощью этих 10 растений
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву?
Когда вентиляция выглядела как стиль: зачем старым ВАЗам нужны были решётки сзади
Западные танкерные компании возвращаются в Россию
Берегите эти глаза: Муцениеце опубликовала фото с сыном Тимофеем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.