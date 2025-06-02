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Посуда чистится не хуже, чем в рекламе — но только если сделать одну вещь

1:58
Недвижимость

Вы моете посуду на автопилоте: наливаете средство, трёте губкой, смываете. Всё как обычно. Но на выходе — стаканы с мутным налётом, кастрюли со скользкой плёнкой и губка, теряющая форму быстрее, чем сериал на третьем сезоне. Знакомо?

посуда
Фото: https://commons.wikimedia.org by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
посуда

На самом деле, дело не в плохом средстве. Всё портит… обычная вода.

Главный враг чистоты — жёсткость воды

Многие даже не догадываются, насколько сильно на результат влияет известняк. Он невидим, но он есть почти в каждом кране. Известняк вступает в реакцию с активными веществами средства для посуды и буквально обнуляет их эффект.

Результат — пены мало, жир не уходит до конца, а посуда "чистая" только на вид. Добавлять больше средства? Не вариант: это не решает проблему, а просто тратит деньги.

Простое решение — соль

Да, та самая. Обычная поваренная или морская, но без йода. Добавив всего 1 чайную ложку соли прямо в бутылку с моющим средством, вы улучшите его работу. Соль частично нейтрализует известняк и действует как мягкий умягчитель воды. Пены становится больше, средство лучше распределяется, а жир уходит легче.

К тому же:

  • соль слегка абразивна — помогает с пригоревшими остатками;
  • она убирает запахи, особенно из губки;
  • не меняет текстуру жидкости и не портит состав.

Как сделать это правильно:

  • Возьмите наполовину полную бутылку с моющим средством.
  • Добавьте чайную ложку соли.
  • Закройте и аккуратно встряхните.

Готово. Смесь стабильна, не расслаивается и работает уже при первом применении. А если вы делаете моющее средство сами — соль поможет улучшить консистенцию и продлить срок хранения.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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