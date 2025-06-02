Посуда чистится не хуже, чем в рекламе — но только если сделать одну вещь

Вы моете посуду на автопилоте: наливаете средство, трёте губкой, смываете. Всё как обычно. Но на выходе — стаканы с мутным налётом, кастрюли со скользкой плёнкой и губка, теряющая форму быстрее, чем сериал на третьем сезоне. Знакомо?
На самом деле, дело не в плохом средстве. Всё портит… обычная вода.
Многие даже не догадываются, насколько сильно на результат влияет известняк. Он невидим, но он есть почти в каждом кране. Известняк вступает в реакцию с активными веществами средства для посуды и буквально обнуляет их эффект.
Результат — пены мало, жир не уходит до конца, а посуда "чистая" только на вид. Добавлять больше средства? Не вариант: это не решает проблему, а просто тратит деньги.
Да, та самая. Обычная поваренная или морская, но без йода. Добавив всего 1 чайную ложку соли прямо в бутылку с моющим средством, вы улучшите его работу. Соль частично нейтрализует известняк и действует как мягкий умягчитель воды. Пены становится больше, средство лучше распределяется, а жир уходит легче.
К тому же:
Как сделать это правильно:
Готово. Смесь стабильна, не расслаивается и работает уже при первом применении. А если вы делаете моющее средство сами — соль поможет улучшить консистенцию и продлить срок хранения.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
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