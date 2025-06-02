Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шесть пород кошек, которые идеально подойдут для тесного жилья
Секрет безотказного удаления пней с участка
Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков
Экстрасенсы не помогли: невеста Лепса попала в больницу после шоу в Марокко
Бизнес на колёсах: Ozon запустил автолизинг
Отсутствие урн и ледяные супы: россиянка раскрыла любопытные особенности японской культуры
Газ и тормоз вместе: чем это оборачивается для вашей коробки передач
Йогурт как угроза кишечнику: на что обратить внимание на этикетке
Тело просит праздника? У нас есть рецепт с запахом утреннего счастья

Ты зовёшь пыль сама, даже не зная об этом: уборка, которая работает против тебя

1:57
Недвижимость

Сколько раз вы ловили себя на мысли: "Только всё убрала — а она уже снова тут"? Пыль действительно возвращается как будто назло. И дело, скорее всего, не в том, как тщательно вы убираетесь. А в том, чем.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

Вода, которую мы считаем универсальным очистителем, на самом деле — плохой союзник в борьбе с пылью. Она удаляет грязь, но ничего не оставляет на поверхности. Как итог — пыль возвращается чуть ли не через час. Более того, влажная уборка только перемещает частицы по комнате или поднимает их обратно в воздух.

Что работает на самом деле

Вот несколько простых, почти бесплатных решений, которые реально помогают:

Рисовая вода: полы, как в отеле

Когда варите рис — не выливайте воду. Этот крахмальный эликсир чудо как хорош. Он создаёт невидимую плёнку, которая отталкивает пыль. Протрите полы шваброй, смоченной в остывшей рисовой воде — они будут сиять и оставаться чистыми гораздо дольше.

Плюс: рисовая вода бережно очищает деревянную мебель. Достаточно развести её водой и протереть поверхности — и вы удивитесь, насколько меньше пыли оседает.

Белый уксус: враг запахов и союзник чистоты

Его знают все, но используют — единицы. Белый уксус убирает пятна, запахи, жир и даже плесень. А ещё - он препятствует быстрому возвращению пыли. После высыхания уксусная плёнка немного "отпугивает" частицы грязи. Запах быстро исчезает, а эффект — остаётся.

Пиво для стекла: не шутка

Осталось немного пива? Смешайте его с водой и протрите окна. Это не только избавит от жирных следов и отпечатков, но и оставит невидимую защиту: пыль больше не прилипает, а стёкла блестят, как новые.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Наука и техника
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы Аудио 
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом
Новости спорта
4 недели — и одежда становится велика: 5 упражнений, которые удивляют результатом Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер Никакого Перл-Харбора не случилось! Это максимум сквозняк в ангаре — Госдума призвала не паниковать Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Последние материалы
Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого
Шесть пород кошек, которые идеально подойдут для тесного жилья
Ты зовёшь пыль сама, даже не зная об этом: уборка, которая работает против тебя
Секрет безотказного удаления пней с участка
Полили холодной водой? Готовьтесь к горькому урожаю кабачков
Экстрасенсы не помогли: невеста Лепса попала в больницу после шоу в Марокко
Бизнес на колёсах: Ozon запустил автолизинг
Отсутствие урн и ледяные супы: россиянка раскрыла любопытные особенности японской культуры
Газ и тормоз вместе: чем это оборачивается для вашей коробки передач
Йогурт как угроза кишечнику: на что обратить внимание на этикетке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.