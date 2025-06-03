Винтажная мебель снова в моде: идеи, которые легко воплотить дома

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мечтаете освежить интерьер, но не готовы прощаться с любимыми винтажными вещами? Есть выход! Простые и доступные способы обновления старой мебели не требуют ни больших вложений, ни глубоких знаний. Достаточно чуточку фантазии — и привычный предмет заиграет по-новому.

Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ мебель

Необычные способы использования обоев

Остались обои после ремонта? Не торопитесь их выбрасывать! Обклейте ими дно ящиков, заднюю стенку шкафа или даже фасад, если он в плохом состоянии. Подойдут и дизайнерские мини-рулоны, и самоклеящиеся полотна. Мебель сразу приобретёт индивидуальность.

Меняем ручки — меняется всё

Новая фурнитура способна преобразить старую мебель до неузнаваемости. Главное — избегать современных моделей, которые будут выбиваться из винтажного стиля. Подберите ручки в нейтральном дизайне или, наоборот, выберите необычную форму для акцента. Обязательно измерьте расстояние между отверстиями, чтобы избежать лишней работы.

Дадим мебели новую жизнь

Старая мебель может стать чем угодно: секретер — рабочим столом, сундук — кофейным, кухонный шкаф — тумбой в ванной. Главное — отбросить привычные рамки. Не меняя внешний вид, вы подарите вещи новую функцию и настроение.

Обновить без покраски? Лак вам в помощь

Многие перекрашивают старую мебель, но часто это скрывает текстуру дерева — то, за что мы любим винтаж. Попробуйте просто покрыть поверхность лаком. Матовый или глянцевый, бесцветный или с тоном — он подчеркнёт природную красоту древесины и защитит её.

Быстрое обновление — чехлы

Не хотите заниматься перетяжкой? Наденьте чехлы! Для изголовья кровати, стульев или кресел — это простое и стильное решение. Чехлы можно шить самому или купить готовые. Они легко крепятся и меняются в зависимости от сезона или настроения.

Меньше деталей — больше стиля

Иногда достаточно убрать лишнее. Демонтируйте дверцы у серванта или трюмо — и получите модный открытый стеллаж. Это избавит от необходимости реставрировать стекло и придаст интерьеру лёгкость.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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