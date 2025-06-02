Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Современная кухня предлагает множество приборов, и иногда их функции пересекаются. Например, возникает вопрос: можно ли обойтись без микроволновки, если есть фритюрница с горячим воздухом? Оказывается, в некоторых случаях — да, но полностью заменить одно устройство другим не получится.
Фритюрница с горячим воздухом отлично справляется с задачами, которые микроволновой печи не под силу. Если нужно разогреть блюдо так, чтобы оно осталось хрустящим, а не размокло, — фритюрница выигрывает. Она идеальна для подогрева жареной курицы, шницелей, картофеля фри или панированных овощей. В микроволновке такая еда теряет текстуру, а во фритюрнице снова становится аппетитной и хрустящей.
Кроме того, этот прибор можно использовать как мини-духовку: в нем удобно запекать тосты, готовить печенье, кексы и даже печеный картофель. Главное — не перегружать корзину, чтобы горячий воздух циркулировал свободно.
Однако у фритюрницы есть ограничения. В нее не поставишь тарелку с супом или соусом — для таких блюд лучше подойдет микроволновка или обычная кастрюля. Также во фритюрнице неудобно разогревать жидкие и полужидкие блюда: процесс займет больше времени, а результат может разочаровать.
Микроволновка остается лучшим выбором для быстрого разогрева, разморозки и приготовления простых блюд. Она экономит время и не требует постоянного контроля, в отличие от фритюрницы, где еду нужно переворачивать и следить за степенью прожарки.
Ответ зависит от ваших привычек и потребностей. Если вы любите хрустящую еду, часто готовите запеченные блюда и не против потратить немного больше времени на разогрев — фритюрница станет отличным дополнением к кухонной технике. Но если вам важна скорость и универсальность, микроволновка по-прежнему незаменима.
Микроволно́вая печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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