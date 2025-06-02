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Сушка белья за пару часов: голландский метод, который работает

1:55
Недвижимость

Сушка белья в домашних условиях без использования специальной сушилки превращается в настоящий квест, особенно в холодное время года. Однако существуют хитрости, способные значительно упростить этот процесс. Поскольку носить грязную одежду никто не хочет, стирка остается неизбежной, но вот с высушиванием возникают сложности у тех, у кого нет балкона или сушильной машины.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Один из эффективных методов — так называемый голландский способ, о котором рассказал г-н Зденек, имеющий многолетний опыт в этом деле. Он пояснил, что ключевым моментом является тщательное отжимание и встряхивание белья перед развешиванием, чтобы избавиться от излишков воды.

Далее можно использовать подручные средства, например, пластиковые бутылки с теплой водой. Их размещают рядом с сушилкой или даже подвешивают к ней, создавая дополнительный источник тепла.

Г-н Зденек уточнил, что вода не должна быть кипящей, иначе пластик может деформироваться, нарушив весь процесс. Достаточно просто горячей воды, которая будет постепенно отдавать тепло, ускоряя испарение влаги. Если использовать несколько бутылок одновременно, эффект усилится, и белье высохнет значительно быстрее.

Еще один важный момент — расположение сушилки в хорошо проветриваемом месте. По словам г-на Зденека, влажный воздух замедляет процесс, поэтому лучше ставить сушилку возле окна или двери, где есть легкий сквозняк. Регулярное проветривание также помогает избежать сырости в комнате.

Не стоит забывать и о своевременной замене воды в бутылках. Если она остынет, процесс сушки затянется, поэтому периодически нужно подливать теплую воду. В противном случае можно прождать гораздо дольше, чем ожидалось.

Уточнения

Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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