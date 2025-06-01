Этот холодильник умнее людей: искусственный интеллект Samsung вторгся на наши кухни

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычные холодильники, десятилетиями верно служившие человечеству, внезапно устарели — теперь ваш продуктовый склад должен быть "умным".

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

Samsung представил революционную модель, напичканную технологиями: встроенные камеры следят за содержимым 24/7, искусственный интеллект анализирует запасы, а сенсорный экран позволяет заказать еду, не отрываясь от бутерброда. Звучит как фантастика? Но это уже реальность.

Пока новинка распознает лишь 37 видов продуктов (яблоки — есть, авокадо — уже проблема), требует постоянного интернет-соединения и стоит как хороший отпуск. Критики недоумевают: зачем платить тысячи долларов за то, что можно сделать, просто открыв дверцу?

Производители же уверяют, что это "инвестиция в будущее" — скоро холодильники научатся заказывать еду по вашему настроению и составлять меню на основе ДНК-анализа.

Главный вопрос — готово ли человечество доверить ИИ последний бастион домашнего хозяйства? Пока одни восхищаются технологичностью, другие с ностальгией вспоминают времена, когда холодильник просто охлаждал еду, а не требовал обновления программного обеспечения. Но как бы то ни было — эра "глупых" холодильников официально подошла к концу.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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