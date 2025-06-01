Забыли про плесень: лучший немецкий способ борьбы с влажностью в вашем доме

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Это, должно быть, огромная потеря тепла", — думают многие, едва представив себе, как зимой распахивают настежь все окна, чтобы проветрить квартиру. Но на самом деле всё наоборот: такая практика не только безопасна, но и может сэкономить деньги и уберечь жильё от плесени.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Минималистичный дизайн гостиной

Эффективный метод кратковременного сквозного проветривания давно используется в Германии, и теперь всё больше специалистов советуют его применять и в других странах.

С ростом цен на отопление каждая степень тепла на вес золота. Логично, что люди стараются удержать в доме каждую крупицу тепла и сводят к минимуму любые теплопотери. Однако попытка полностью отказаться от проветривания приводит к куда более серьёзным последствиям. Сырость, конденсат на окнах и, как итог, плесень — проблемы, которые не только портят интерьер, но и представляют реальную угрозу для здоровья. Борьба с ней требует затрат, а в запущенных случаях и ремонта.

Простое решение действительно существует. Метод заключается в том, чтобы открыть как можно больше окон одновременно, создавая мощный сквозняк. Это нужно делать всего на 3-5 минут. Даже если за окном минусовая температура и при одной мысли об открытом окне хочется укутаться в пальто, пугаться не стоит. За это короткое время охлаждается лишь воздух — стены, мебель и пол остаются тёплыми. А после закрытия окон температура в комнате восстанавливается буквально за несколько минут, если отопление работает в обычном режиме.

Парадокс в том, что именно медленное, "бережное" проветривание с приоткрытым окном приносит больше вреда. Оно не только не даёт влаге уйти, но и способствует постепенному охлаждению окружающих предметов. Стены, подоконники и мебель у окна становятся холодными, а затем продолжают "отдавать" холод даже после закрытия окна. Энергозатраты при этом возрастают, а эффективность — минимальна.

Метод быстрой вентиляции особенно важен в сезон, когда в помещении скапливается больше влаги. Готовка, душ, стирка — всё это повышает влажность, и если не давать воздуху циркулировать, то на окнах и стенах быстро появится конденсат, а за ним и плесень

. Поэтому проветривать квартиру желательно дважды в день — утром и вечером, а также после любых "влажных" активностей. Если вы сушите бельё в комнате, то тем более стоит делать это чаще.

Именно такой подход, а не герметичность и вечная духота, помогает поддерживать в доме здоровый микроклимат. Вам не придётся тратиться на дорогостоящие осушители воздуха, ремонт стен или лекарства от аллергии на плесень. Достаточно просто распахнуть окна — и дать свежему воздуху сделать своё дело.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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