Визуально съедают метры: от какой мебели пора избавиться

2:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы удивитесь, но именно эти привычные предметы могут испортить даже самый аккуратный интерьер. Маленькие квартиры требуют разумного подхода к каждому элементу обстановки. Что стоит убрать или заменить, чтобы визуально освободить пространство?

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Низкий шкаф — скрытый враг пространства

Мебель должна быть пропорциональна комнате. Но низкие шкафы не только вмещают меньше вещей, но и визуально "режут" стену. Пространство между верхом и потолком притягивает взгляд к высоте потолков, делая их ниже. Оптимальное решение — встроенная система хранения от пола до потолка. Зеркальные или окрашенные в цвет стен фасады сделают её почти незаметной.

П-образный диван: не ваш вариант

Даже если вы любите гостей или у вас большая семья, громоздкий П-образный диван — не лучший выбор для ограниченного пространства. Он займёт почти всю комнату, создавая ощущение тесноты. Вместо него — компактный прямой диван и пара пуфов с местами для хранения. Это гибкий и уютный вариант без перегруза.

Трюмо: память о прошлом

Элегантное, но громоздкое. Трюмо с большим зеркалом и деревянной тумбой — привет из советских времён. Сегодня его реставрируют и используют как винтаж, но для маленькой квартиры он попросту непрактичен. Замените его на подвесную консоль с зеркалом — это и функционально, и визуально легче.

Журнальный столик — под вопросом

С ним уютно, но в небольшом зале он может мешать. Для удобства вокруг столика нужен проход, а это — потеря ценного метража. Пуф с плоским верхом, на который можно поставить поднос или книгу, — отличная альтернатива. Либо — небольшая настенная полка у дивана.

Сервант: дорогой сантиметр

Когда-то он был гордостью хозяйки, сегодня — редкость. Витрина с посудой смотрится стильно, но занимает массу пространства. В условиях тесной квартиры использовать ее под праздничную посуду — роскошь. Вместо серванта — открытые полки для симпатичных наборов или… просто пользоваться ими каждый день.

Круглый стол — не всегда лучший выбор

Хотя круглый стол выглядит эстетично, он не вписывается в углы и требует места со всех сторон. На маленькой кухне (например, в хрущёвке) это нерационально. Прямоугольный или квадратный стол, который можно придвинуть к стене, — гораздо удобнее.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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