Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не торопитесь: как избежать стресса у комнатных растений при выносе на лето
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало
Советские двигатели в морской технике: корабли и подводные лодки
Гладкие, как после салона: домашний трюк, о котором молчат стилисты
Этот рецепт взорвал интернет: готовим липкий пудинг со вкусом ириски дома лучше, чем в ресторане
Как за 11 дней преобразить ваше представление о Японии: от сияющих небоскрёбов до вековых храмов
В мире антиквариата: как картины в 70 фунтов могут стоить 8000 на аукционе
Дэниел Рэдклифф высказался о чернокожем Северусе Снейпе
Сельдь под шубой: советская драма в шести слоях с хэппи-эндом

Визуально съедают метры: от какой мебели пора избавиться

2:36
Недвижимость

Вы удивитесь, но именно эти привычные предметы могут испортить даже самый аккуратный интерьер. Маленькие квартиры требуют разумного подхода к каждому элементу обстановки. Что стоит убрать или заменить, чтобы визуально освободить пространство?

Квартира
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Низкий шкаф — скрытый враг пространства

Мебель должна быть пропорциональна комнате. Но низкие шкафы не только вмещают меньше вещей, но и визуально "режут" стену. Пространство между верхом и потолком притягивает взгляд к высоте потолков, делая их ниже. Оптимальное решение — встроенная система хранения от пола до потолка. Зеркальные или окрашенные в цвет стен фасады сделают её почти незаметной.

П-образный диван: не ваш вариант

Даже если вы любите гостей или у вас большая семья, громоздкий П-образный диван — не лучший выбор для ограниченного пространства. Он займёт почти всю комнату, создавая ощущение тесноты. Вместо него — компактный прямой диван и пара пуфов с местами для хранения. Это гибкий и уютный вариант без перегруза.

Трюмо: память о прошлом

Элегантное, но громоздкое. Трюмо с большим зеркалом и деревянной тумбой — привет из советских времён. Сегодня его реставрируют и используют как винтаж, но для маленькой квартиры он попросту непрактичен. Замените его на подвесную консоль с зеркалом — это и функционально, и визуально легче.

Журнальный столик — под вопросом

С ним уютно, но в небольшом зале он может мешать. Для удобства вокруг столика нужен проход, а это — потеря ценного метража. Пуф с плоским верхом, на который можно поставить поднос или книгу, — отличная альтернатива. Либо — небольшая настенная полка у дивана.

Сервант: дорогой сантиметр

Когда-то он был гордостью хозяйки, сегодня — редкость. Витрина с посудой смотрится стильно, но занимает массу пространства. В условиях тесной квартиры использовать ее под праздничную посуду — роскошь. Вместо серванта — открытые полки для симпатичных наборов или… просто пользоваться ими каждый день.

Круглый стол — не всегда лучший выбор

Хотя круглый стол выглядит эстетично, он не вписывается в углы и требует места со всех сторон. На маленькой кухне (например, в хрущёвке) это нерационально. Прямоугольный или квадратный стол, который можно придвинуть к стене, — гораздо удобнее.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Сельдь под шубой: советская драма в шести слоях с хэппи-эндом
Не дави это! Угрожающая ошибка, которую совершают почти все
Секрет дальнобойщика: зачем они годами игнорируют водительскую дверь
Забудьте про обычный грунт: узнайте, какой субстрат подходит для орхидей
Всего 9 дней, которые изменят ваше восприятие Франции: Париж и Нормандия в одном маршруте
Мнение диетолога: почему эти 4 популярных продукта не такие полезные, как принято считать
Семья Берлускони продает Монцу: мы потратили много денег на мечту Сильвио
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Где-то в прихожей прячется идеальное место для чтения — вот как его найти
Виктория Боня поддержала Агату Муцениеце на фоне семейной драмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.