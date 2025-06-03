Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего 9 дней, которые изменят ваше восприятие Франции: Париж и Нормандия в одном маршруте
Мнение диетолога: почему эти 4 популярных продукта не такие полезные, как принято считать
Семья Берлускони продает Монцу: мы потратили много денег на мечту Сильвио
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Виктория Боня поддержала Агату Муцениеце на фоне семейной драмы
Как старые продукты могут спасти ваш сад: секреты эффективного использования
От Сан-Себастьяна до Памплоны: уникальное путешествие по баскским странам за 9 дней
Одним глотком — по лени и жиру: напиток, о котором звёзды не хотят говорить вслух
Оладьи из цуккини и моркови: 5 секретов для пользы, хрустящей корочки и нежности внутри

Где-то в прихожей прячется идеальное место для чтения — вот как его найти

2:56
Недвижимость

Если вы давно мечтаете о тихом уютном уголке, где можно читать, но считаете, что для этого нужно выделить полкомнаты или поставить гигантский стеллаж — спешим вас удивить: достаточно пары подушек и немного фантазии. Даже в самой маленькой квартире можно найти пространство для чтения — и не одно!

Девушка-подросток с книгой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-подросток с книгой

Читальный зал на подоконнике

Подоконник — отличное место для экономии пространства. Если он достаточно широкий, можно превратить его в полноценное сиденье: положите плед, подушки и получите комфортное место для чтения. А рядом удобно расставить книги и журналы. Только учтите: шторы лучше убрать или заменить на короткие модели.

Уютный угол в гостиной

Даже если гостиная уже разделена на функциональные зоны, найдётся пара свободных метров. Всё, что нужно: небольшое кресло, пара полок и светильник на прищепке. Можно даже использовать декоративный камин как полку для книг — получится эффектный и удобный уголок.

Балкон: ваша летняя библиотека

Летом открытый балкон легко превращается в идеальное место для чтения. Позаботьтесь о москитной сетке и освещении, чтобы не ограничивать себя временем суток. На утеплённой лоджии вообще можно создать полноценную мини-библиотеку — особенно, если она соединена с комнатой.

Под лестницей — не только склад

Если вы живёте в частном доме, взгляните на пространство под лестницей. Обычно оно простаивает или превращается в кладовку. А ведь из него может получиться настоящий читальный кабинет! Достаточно повесить шторку и поставить пару полок с книгами.

Спальня: место для тишины

Даже самая маленькая спальня подойдёт: мини-этажерка на колёсиках легко заменит тумбочку. Поставьте на неё книги, добавьте контейнеры для порядка — и уголок готов. А когда не нужен — просто откатите этажерку в сторону.

Чтение в прихожей? Почему бы и нет

Пара полок в шкафу, кресло (удобное и для обувания), бра на стене — и даже прихожая может стать местом для чтения. Особенно удобно, если в доме утром много суеты — здесь можно укрыться с книгой на пару минут покоя.

Вместе с ребёнком

Если у вашего ребёнка уже есть своя библиотека, сделайте общий читальный уголок. Поставьте небольшой стеллаж, где будут и взрослые, и детские книги. Мягкий коврик и пара кресел — и готово уютное место, где вы будете читать вместе.

Кухонное вдохновение

Пока варится суп или запекается пирог, можно скоротать время с книгой. Для хранения подойдут кухонные шкафы: в них найдётся место не только кулинарным книгам, но и журналам или повестям. А если на кухне есть диванчик — вы уже почти в библиотеке.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Туризм
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов Аудио 
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Садоводство, цветоводство
Сочная жимолость на зависть соседям: проверенный способ подкормки
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Как старые продукты могут спасти ваш сад: секреты эффективного использования
От Сан-Себастьяна до Памплоны: уникальное путешествие по баскским странам за 9 дней
Одним глотком — по лени и жиру: напиток, о котором звёзды не хотят говорить вслух
Оладьи из цуккини и моркови: 5 секретов для пользы, хрустящей корочки и нежности внутри
Лучшая техника для бездорожья: проверенные модели 2025 года
Крылья надежды: как один шотландский сад стал убежищем для исчезающего вида
Бумажные полотенца подходят к концу: все профессиональные уборщики перешли на микрофибру
Эти приборы пожирают ваши деньги, даже когда выключены! Вот как остановить скрытое энергопохищение
Непредсказуемость правительства и глобализация: надвигается новый кризис
Три простых упражнения, которые должен делать каждый в 60 лет, чтобы быть сильным всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.