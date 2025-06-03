Где-то в прихожей прячется идеальное место для чтения — вот как его найти

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы давно мечтаете о тихом уютном уголке, где можно читать, но считаете, что для этого нужно выделить полкомнаты или поставить гигантский стеллаж — спешим вас удивить: достаточно пары подушек и немного фантазии. Даже в самой маленькой квартире можно найти пространство для чтения — и не одно!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка-подросток с книгой

Читальный зал на подоконнике

Подоконник — отличное место для экономии пространства. Если он достаточно широкий, можно превратить его в полноценное сиденье: положите плед, подушки и получите комфортное место для чтения. А рядом удобно расставить книги и журналы. Только учтите: шторы лучше убрать или заменить на короткие модели.

Уютный угол в гостиной

Даже если гостиная уже разделена на функциональные зоны, найдётся пара свободных метров. Всё, что нужно: небольшое кресло, пара полок и светильник на прищепке. Можно даже использовать декоративный камин как полку для книг — получится эффектный и удобный уголок.

Балкон: ваша летняя библиотека

Летом открытый балкон легко превращается в идеальное место для чтения. Позаботьтесь о москитной сетке и освещении, чтобы не ограничивать себя временем суток. На утеплённой лоджии вообще можно создать полноценную мини-библиотеку — особенно, если она соединена с комнатой.

Под лестницей — не только склад

Если вы живёте в частном доме, взгляните на пространство под лестницей. Обычно оно простаивает или превращается в кладовку. А ведь из него может получиться настоящий читальный кабинет! Достаточно повесить шторку и поставить пару полок с книгами.

Спальня: место для тишины

Даже самая маленькая спальня подойдёт: мини-этажерка на колёсиках легко заменит тумбочку. Поставьте на неё книги, добавьте контейнеры для порядка — и уголок готов. А когда не нужен — просто откатите этажерку в сторону.

Чтение в прихожей? Почему бы и нет

Пара полок в шкафу, кресло (удобное и для обувания), бра на стене — и даже прихожая может стать местом для чтения. Особенно удобно, если в доме утром много суеты — здесь можно укрыться с книгой на пару минут покоя.

Вместе с ребёнком

Если у вашего ребёнка уже есть своя библиотека, сделайте общий читальный уголок. Поставьте небольшой стеллаж, где будут и взрослые, и детские книги. Мягкий коврик и пара кресел — и готово уютное место, где вы будете читать вместе.

Кухонное вдохновение

Пока варится суп или запекается пирог, можно скоротать время с книгой. Для хранения подойдут кухонные шкафы: в них найдётся место не только кулинарным книгам, но и журналам или повестям. А если на кухне есть диванчик — вы уже почти в библиотеке.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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