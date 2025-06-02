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Не верите в магию? Эта маленькая вещица в стиральной машине уберет шерсть животных с одежды — узнаете секрет

2:05
Недвижимость

Если у вас есть собака или кошка, вы знаете, как неприятно доставать из стиральной машины свежевыстиранную одежду, покрытую шерстью. Даже самые современные стиральные машины не всегда справляются с этой задачей. Но есть простое и доступное решение, которое поможет значительно уменьшить количество волос на ваших вещах. И для этого вам не потребуются специальные средства!

Любимая Ася лучшая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Любимая Ася лучшая кошка

Собачья шерсть имеет свойство цепляться за одежду, и даже качественная стиральная машина не всегда может справиться с этой проблемой. Однако есть один простой трюк, который может помочь: использование обычной губки или специального шарика для стирки, пишет kiskegyed.hu.

Как это работает?

  1. Выберите губку с шероховатой поверхностью. Это может быть новая губка для мытья посуды с абразивной стороной или специальный шарик для стирки.
  2. Положите губку или шарик в барабан стиральной машины вместе с одеждой.
  3. Начните стирку как обычно.
  4. После завершения стирки достаньте губку и удивитесь, сколько шерсти она собрала!

Секрет в том, что губка или шарик статически притягивают мелкие ворсинки, особенно те, которые легко прилипают к ткани. Во время стирки белье трется о губку, и волосы отделяются от него, прилипая к поверхности. Вода и моющее средство помогают окончательно удалить ворсинки с одежды.

Дополнительные советы:

  • Перед стиркой встряхните одежду или используйте валик для удаления шерсти.
  • Проведите десятиминутный «холодный» цикл в сушилке перед основной стиркой, чтобы шерсть отпала.
  • Если у вас есть специальный шарик для сбора шерсти, используйте его. Он более эффективен, но обычная губка тоже подойдет.
  • Важно помнить, что губку нужно тщательно промывать после каждой стирки и давать ей высохнуть. Если на одежде много шерсти, можно положить в стиральную машину сразу 2-3 губки.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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