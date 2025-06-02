Не верите в магию? Эта маленькая вещица в стиральной машине уберет шерсть животных с одежды — узнаете секрет

Если у вас есть собака или кошка, вы знаете, как неприятно доставать из стиральной машины свежевыстиранную одежду, покрытую шерстью. Даже самые современные стиральные машины не всегда справляются с этой задачей. Но есть простое и доступное решение, которое поможет значительно уменьшить количество волос на ваших вещах. И для этого вам не потребуются специальные средства!
Собачья шерсть имеет свойство цепляться за одежду, и даже качественная стиральная машина не всегда может справиться с этой проблемой. Однако есть один простой трюк, который может помочь: использование обычной губки или специального шарика для стирки, пишет kiskegyed.hu.
Как это работает?
Секрет в том, что губка или шарик статически притягивают мелкие ворсинки, особенно те, которые легко прилипают к ткани. Во время стирки белье трется о губку, и волосы отделяются от него, прилипая к поверхности. Вода и моющее средство помогают окончательно удалить ворсинки с одежды.
Дополнительные советы:
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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