Если моль портит вашу одежду и беспокоит вас, есть простое и безопасное решение. Лавровый лист не только добавляет вкус блюдам, но и отпугивает насекомых. Особенно он эффективен против моли благодаря эфирному маслу эвкалиптолу, который раздражает её чувствительные органы.
Летом мы часто открываем окна, и моль может легко попасть в дом. Чтобы предотвратить это, разложите несколько свежих или сушёных лавровых листьев на подоконнике или рядом с окнами. Они создадут барьер для насекомых, сообщает kiskegyed.hu.
Также можно сделать небольшие букетики из сушёных лавровых листьев и повесить их в шкафы, на подоконники или в других местах, где хранится одежда. Листья будут выделять эфирные масла, отпугивая моль.
Для дополнительной защиты положите лавровые листья в шкафы, ящики или гардеробные. Периодически обновляйте аромат, растирая листья между пальцами. Это поможет активизировать эфирные масла.
Меняйте лавровый лист каждые 2-3 недели, так как его аромат и эффективность со временем ослабевают.
Почему стоит выбрать лавровый лист?
Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.
Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.