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Запах этой кухонной пряности отгоняет моль: узнайте, как просто можно защитить свою одежду

1:36
Недвижимость

Если моль портит вашу одежду и беспокоит вас, есть простое и безопасное решение. Лавровый лист не только добавляет вкус блюдам, но и отпугивает насекомых. Особенно он эффективен против моли благодаря эфирному маслу эвкалиптолу, который раздражает её чувствительные органы.

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Летом мы часто открываем окна, и моль может легко попасть в дом. Чтобы предотвратить это, разложите несколько свежих или сушёных лавровых листьев на подоконнике или рядом с окнами. Они создадут барьер для насекомых, сообщает kiskegyed.hu.

Также можно сделать небольшие букетики из сушёных лавровых листьев и повесить их в шкафы, на подоконники или в других местах, где хранится одежда. Листья будут выделять эфирные масла, отпугивая моль.

Для дополнительной защиты положите лавровые листья в шкафы, ящики или гардеробные. Периодически обновляйте аромат, растирая листья между пальцами. Это поможет активизировать эфирные масла.

Меняйте лавровый лист каждые 2-3 недели, так как его аромат и эффективность со временем ослабевают.

Почему стоит выбрать лавровый лист?

  • Безопасность: он не содержит вредных химикатов, поэтому безопасен для детей и домашних животных.
  • Доступность: лавровый лист легко купить в любом продуктовом магазине или садовом центре.
  • Приятный запах: свежий аромат лаврового листа создаст уютную атмосферу в вашем доме.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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