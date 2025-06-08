Это стоит убрать из интерьера, чтобы ваш дом стал выглядеть дороже

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькие детали в интерьере могут многое рассказать о вашем вкусе и уровне достатка. Некоторые предметы в доме могут создать ощущение дешевизны и неопрятности, даже если остальные вещи выглядят достаточно стильными. Хотите, чтобы ваш дом выглядел роскошно? Тогда обратите внимание на эти 5 предметов, которые стоит заменить или убрать.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ комната с цветами

1. Старые пластиковые шторы

Пластиковые шторы, особенно если они уже потеряли свой вид и начали тускнеть, делают любой интерьер дешевым. Вместо них выберите тканевые шторы из качественного материала, который будет сочетаться с остальным интерьером. Это не только добавит элегантности, но и будет выглядеть более дорого.

2. Старые ковры с яркими узорами

Ковры с яркими, устаревшими узорами — это одна из тех вещей, которые моментально выдают дешевизну в интерьере. Поменяйте их на более нейтральные и современные варианты, такие как ковры с минималистичным дизайном или в однотонных оттенках. Это придаст вашему дому стильный и аккуратный вид.

3. Дешевые пластиковые мебельные аксессуары

Мебель, украшенная пластиковыми элементами или дешевой фурнитурой, тоже выдает бедность. Например, пластиковые ручки на шкафах или столах. Вместо них выберите металлические или деревянные аксессуары, которые придадут мебели более роскошный и долговечный вид.

4. Поломанные или дешевые лампы и светильники

Старые, поломанные или дешевые лампы с пластиковыми абажурами могут значительно испортить общее впечатление от комнаты. Вместо этого выберите стильные светильники из качественных материалов, таких как металл или стекло. Хорошее освещение сделает ваш дом более уютным и презентабельным.

5. Перегруженные полки с ненужными вещами

Когда на полках много мелких и дешевых декоративных предметов, это создает впечатление беспорядка и хаоса. Избавьтесь от лишних вещей и оставьте только те предметы, которые действительно придают комнате характер. Лучше пусть на полке будет несколько качественных аксессуаров, чем целая гора дешевых и ненужных безделушек.

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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