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Холодильник не работает как раньше? Что делать, если он перестал охлаждать

2:49
Недвижимость

Когда холодильник перестает охлаждать, это может стать настоящей проблемой, особенно если продукты начинают портиться. Но не стоит паниковать — прежде чем вызывать мастера, есть несколько простых шагов, которые можно предпринять для диагностики и устранения проблемы.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

1. Проверьте настройки температуры

Первое, что стоит проверить, — это настройки температуры. Возможно, кто-то случайно изменил температуру внутри холодильника, установив её слишком высоко. Убедитесь, что она находится на оптимальном уровне, обычно это 3-5°C для холодильной камеры и -18°C для морозильной.

2. Проверьте электропитание

Если холодильник не работает вовсе, возможно, причина в том, что он не получает питания. Проверьте, подключен ли он к сети и работает ли розетка. Также убедитесь, что кабель не поврежден. Если с электропитанием всё в порядке, можно проверить предохранитель или автомат.

3. Освободите воздухозаборники и вентиляционные отверстия

Холодильники требуют хорошей вентиляции для нормальной работы. Если задняя или боковая стенка устройства перегружена продуктами или покрыта слоем пыли, это может ограничить циркуляцию воздуха. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы, а также проверьте заднюю часть холодильника на наличие пыли, и если нужно, аккуратно её удалите.

4. Проверьте состояние дверных уплотнителей

Уплотнители на дверях холодильника — важная деталь, которая помогает поддерживать холод внутри. Если они повреждены или сильно загрязнены, это может привести к утечке холода. Осмотрите уплотнители на дверях и убедитесь, что они плотно закрывают дверцы. Если вы обнаружили повреждения, возможно, потребуется их заменить.

5. Осмотрите компрессор и конденсатор

Если холодильник продолжает не охлаждать, это может быть связано с неисправностью компрессора или засорением конденсаторных труб. Компрессор должен работать без посторонних шумов и перегрева. Если вы заметили, что компрессор сильно греется или издает необычные звуки, это может свидетельствовать о его поломке. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

6. Разморозьте холодильник

Если в морозильной камере образовался слишком большой слой льда, это может привести к снижению эффективности работы холодильника. В этом случае разморозьте холодильник, отключив его от сети и оставив двери открытыми на несколько часов, чтобы лед растаял. После этого тщательно протрите поверхность и включите прибор снова.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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