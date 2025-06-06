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5 методов, которые реально уничтожают плесень в ванной комнате

2:33
Недвижимость

Плесень в ванной — это не только неприятный внешний вид, но и угроза для здоровья. Особенно часто она появляется в местах с высокой влажностью, где плохо проветривается воздух. Однако избавиться от неё можно без особых усилий, если знать несколько эффективных методов. Предлагаем вам 5 проверенных способов борьбы с плесенью в ванной комнате.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

1. Использование уксуса

Уксус — это один из самых доступных и эффективных способов избавиться от плесени. Он не только убивает споры грибка, но и помогает предотвратить его повторное появление. Просто налейте уксус в пульверизатор и распылите на поражённые участки. Оставьте на 1-2 часа, затем протрите поверхность щёткой или губкой. После этого просто промойте водой.

2. Перекись водорода

Перекись водорода (3%) является отличным антисептиком, который эффективно уничтожает плесень. Налейте её в пульверизатор и обработайте участки с плесенью. Через 10-15 минут аккуратно протрите поражённую поверхность. Перекись не оставляет запаха и не повреждает отделку.

3. Сода и вода — простое и безопасное средство

Сода не только помогает в уборке, но и эффективно борется с плесенью. Смешайте соду с водой до состояния пасты и нанесите на поражённые участки. Оставьте на 10-15 минут, затем очистите поверхность с помощью щётки или губки. Этот метод безопасен и подходит для большинства типов отделки, включая кафель.

4. Коммерческие средства для борьбы с плесенью

Если народные методы не помогли, можно использовать специализированные средства для удаления плесени, которые можно приобрести в магазинах. Такие средства содержат активные компоненты, уничтожающие грибок и предотвращающие его возвращение. Важно следовать инструкциям на упаковке и использовать средства в хорошо проветриваемом помещении.

5. Регулярная вентиляция и контроль влажности

После того как вы избавились от плесени, важно предотвратить её повторное появление. Регулярная вентиляция и использование вытяжки поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в ванной. Важно также следить за состоянием труб и плитки, чтобы предотвратить утечки воды, которые могут привести к образованию плесени.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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