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От разводов до блеска: как очистить окна и зеркала с максимальной эффективностью

2:19
Недвижимость

Очищенные и блестящие окна или зеркала — это не только залог чистоты в доме, но и визуальное улучшение пространства. Однако добиться идеальной прозрачности стекол без разводов — задача не из простых. Многие сталкиваются с тем, что после уборки остаются незаметные, но раздражающие полосы. Чтобы избежать этой проблемы, предлагаем вам 5 самых эффективных способов очистки стекол.

Туалетный столик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туалетный столик

1. Использование уксуса и воды

Уксус — это один из лучших натуральных средств для очистки стекол. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду (можно добавить немного моющего средства для лучшего эффекта). Налейте смесь в пульверизатор и распылите на стекло. Протирайте поверхность мягкой тканью, лучше всего использовать микрофибру, чтобы избежать разводов.

2. Моющее средство с аммиаком

Для сильных загрязнений используйте моющее средство с добавлением аммиака. Это средство отлично удаляет жир и грязь с поверхности стекол, не оставляя разводов. Важно помнить, что аммиак может иметь резкий запах, поэтому всегда хорошо проветривайте помещение после уборки.

3. Газеты — старый, но эффективный метод

Хотя это может показаться странным, газеты — это действительно отличный способ очистки стекол без разводов. Просто намочите газету в растворе уксуса и воды и протрите стекло. Газета не оставляет ворса и оставляет стекло идеально чистым и блестящим.

4. Использование специального стеклоочистителя

Если вы хотите достичь профессионального результата, используйте специальное средство для чистки стекол. Оно создаёт на стекле защитный слой, который помогает предотвратить появление разводов. Распылите средство на стекло и протрите мягкой тканью, двигаясь круговыми движениями.

5. Техника "сухой" уборки с микрофиброй

Для окончательной доработки используйте сухую микрофибру после того, как стекло будет очищено с помощью любого из предыдущих методов. Микрофибра идеально устраняет остаточные разводы и оставляет поверхность стекла идеально чистой.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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