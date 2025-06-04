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Прощай, запахи: пять простых способов очистить воздух в доме с помощью народных средств

2:45
Недвижимость

Каждому из нас знакома ситуация, когда в квартире появляется неприятный запах. Причины могут быть самыми разными: от пищи и табачного дыма до влажности или даже старой мебели. Но не всегда необходимо прибегать к химическим средствам, чтобы устранить запахи. Существует множество народных методов, которые помогут очистить воздух в вашем доме.

Уборка в квартире
Фото: Freepik by rawpixel.com
Уборка в квартире

1. Использование уксуса для нейтрализации запахов

Один из самых эффективных и доступных способов — это уксус. Он отлично справляется с неприятными запахами, нейтрализуя их. Просто оставьте тарелку с уксусом в комнате на несколько часов, и вы заметите, как неприятный запах исчезает.

Также уксус можно использовать для мытья полов или протирки мебели, что помогает предотвратить накопление неприятных запахов.

2. Активированный уголь и сода — отличные абсорбенты

Активированный уголь и сода — два природных абсорбента, которые прекрасно справляются с запахами. Разместите несколько упаковок угля или коробки с содой в разных частях квартиры.

Эти вещества поглощают запахи и очищают воздух, не требуя особых усилий с вашей стороны. Сода также помогает избавиться от запаха в холодильнике или микроволновке.

3. Использование эфирных масел

Эфирные масла не только придают приятный аромат, но и помогают устранить неприятные запахи. Например, масло лаванды, цитрусовых или эвкалипта прекрасно освежает воздух и способствует созданию уютной атмосферы в доме. Несколько капель масла на специальном аромадиффузоре или просто на ватном диске — и неприятные запахи уйдут.

4. Лавровый лист и кофе для свежести воздуха

Лавровый лист — это не только полезная специя, но и отличное средство для борьбы с запахами в квартире. Разложите несколько листочков в разных углах помещения. Они помогут нейтрализовать неприятные запахи и придадут комнате лёгкий аромат. Также можно использовать кофе — его запах помогает скрыть затхлость и создаёт уютную атмосферу.

5. Регулярная вентиляция и использование комнатных растений

Не забывайте о простом, но эффективном способе — проветривании. Открытые окна на 15-20 минут в день помогут воздуху циркулировать и избавят от застоявшихся запахов. Также можно поставить в комнате растения, такие как фикусы, хлорофитумы или сансевиерии, которые очищают воздух и создают свежую атмосферу в доме.

Уточнения

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода, а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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